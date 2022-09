A. Paniagua Pte. del Aeroclub: «Queremos que los 100 años sea una fiesta para la gente»

Cuando falta poco mas de un mes para el festejo de los cien años de una de las instituciones que conforman el patrimonio histórico de nuestra ciudad, conversó en «El periodístico» Alejandro Paniagua, presidente de la institución aérea. Si bien el aniversario fue el 5 de mayo, por una cuestión climática, se realizará el 9 de octubre.

«Madura el festejo por el centenario, la gente se está entusiasmada y nosotros también, los nervios son de responsabilidad para que todo salga bien que no es fácil, pero tenemos un gran equipo, yo quiero que salga todo perfecto y pienso que va a ser así…» Iniciaba la charla Paniagua.

«Como un programa de espectáculo, te cuento que en acrobacia está confirmado el amigo Malatini y un amigo de Mar del Plata, prometieron un espectáculo imponente, habrá paracaidismo con gente de Chascomús, Aeromodelismo, vuelos y saltos de bautismo con nuestras aeronaves, una exposición estática de la Fuerza Aérea con dos stands que van a estar a disposición de la gente para sus consultas y muy posiblemente el pase de dos aviones Pampa de Tandil, todo empezaría a las 10 de la mañana hasta el crepúsculo,..» Por otro lado, significo: «La entrada será libre y gratuita, queremos resaltar eso, el estacionamiento estará a cargo de Bomberos un 100% , habrá un transporte para aquellos que no tengan movilidad partiendo seguramente desde el centro y vamos a estar con entidades que estarán a cargo del Patio de Comidas a un precio competitivo para pasar el día completo en el Aeroclub con la gente y que nos conozca, ahora estamos trabajando a fondo para que el predio quede lindo, queremos estar abiertos a la comunidad y que el aeroclub esté para todos, los aeroclubes de la zona están invitados desde ya, al igual que la Federación, antes del 9 seguiremos promocionando el evento por todas las redes sociales y por la radio de ustedes también. Como es al aire libre dependemos del tiempo, 15 días antes comenzaremos a seguir el pronóstico para ver cómo viene. Es una responsabilidad muy grande, principalmente el tema seguridad en el espacio aéreo, no es lo mismo 4 aviones que 100, se contrató a un profesional, un torrero que trabaja en Ezeiza, la seguridad y la comunicación en el aire es bajo un lenguaje especial y hay que estar capacitado para eso…habrá un control del espacio aéreo muy marcado…vamos a contratar a un locutor especializado en shows aeronáuticos, va a estar muy lindo y a la gente le va a gustar mucho. El precio del vuelo de bautismo lo estamos conversando con la comisión, lo daremos a conocer antes del show, no es exorbitante, lo mismo con los saltos, estamos trabajando con los bancos locales para tener 6 cuotas sin intereses para un salto, para que la gente sea fácil, las ganas de tirarse y que sea fácil…» Finalizando, dijo: Habrá sorteos con saltos y vuelos de bautismo, abocamos totalmente al público, comercios de la ciudad que nos han dado una bicicleta que se va a sortear con el bono del estacionamiento, el aeroclub trató de siempre que sea un espectáculo para todos y también para las instituciones. Los fondos tienen que girar sobre eso, nosotros no queremos quedarnos con plata queremos que salga espectacular y que la gente lo disfrute…agradecemos al municipio que hay un compromiso de la ayuda al festival…»

ENTREVISTA A ALEJANDRO PANIAGUA

