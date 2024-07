Aberrante: abogado florense detenido por corrupción de menores

Personal de Sub Delegación Departamental de Investigaciones Las Flores, llevo a cabo la detención de un abogado de este medio, por una causa de GROOMING – ABUSO SEXUAL Y CORRUPCION DE MENORES.- Según fuentes Judiciales la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores llevó a cabo Orden de Detención de un masculino mayor de edad de esta localidad, en el marco del Proceso Penal caratulado “CAPTACIÓN POR MEDIOS TECNOLOGICOS DE MENOR CON FINES SEXUALES (3 HECHOS) – ABUSO SEXUAL GRAV. ULTRAJANTE – CORRUPCION DE MENORES AGRAVADA (3 HECHOS)”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 10 a cargo de Dr. Pierristegui Walter, del Departamento Judicial de Necochea. Dicha investigación se inició en la ciudad de Necochea donde la Unidad Funcional de mención, mediante diferentes denuncias recibidas que involucran a víctimas menores, quienes denunciaron el contacto con un sujeto mediante mensajería de Whatsapp bajo un seudónimo de “Tino”, que luego se producían intercambios de fotografías de contenido sexual, que este sujeto les requería. Que con alguna de las víctimas tuvo encuentros presenciales donde mantuvo relaciones sexuales. Iniciadas las tareas de campo se establece abonado telefónico utilizado y se logra determinar identidad del mismo. Se determinó que el sujeto se radica en este medio, pero que frecuenta la ciudad de Necochea al menos una vez por mes, el cual es de profesión abogado. Que mediante las probanzas obtenidas el Juzgado de Garantías Nro. 2 a cargo del Dr. Lhez Aida del Departamento Judicial de Necochea libró una orden de Detención para un ciudadano domiciliado en planta urbana de esta ciudad, no pudiéndose brindar la identidad del mismo debido al estado en que se encuentra la presente investigación. Siendo cumplimentada dicha orden Judicial en horas de la tarde del día de hoy por personal de Sub DDI Las Flores, encontrándose alojada esta persona en calidad de Detenido en el Asiento de la Sub DDI a Disposición del magistrado interviniente.

