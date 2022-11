ABSA anunció un aumento en las tarifas del 45%

La empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA) anunció hoy un aumento en los valores del servicio del orden del 45%, el cual se aplicará de manera escalonada a partir de los consumos de diciembre. De acuerdo con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, se aprobó que el valor del módulo (VM) y del metro cúbico (VM3) aplicable sea: hasta el 30 de noviembre (precio actual), $11.10; a partir del 1 de diciembre de 2022 pasa a $13,32; desde el 1 de febrero, $14,65; y desde el 1 de abril de 2023, $16,12.- Asimismo, como los períodos comerciales del Servicio No Medido correspondientes a los meses de diciembre de 2022, y enero y febrero de 2023, ya se encuentran emitidos en el sistema con los valores anteriores, y teniendo en cuenta que los nuevos valores aplican desde diciembre de 2022, los ajustes de estos 3 meses deberán incluirse en marzo de 2023. A partir del mes de abril de 2023, ya no incluirá diferencias de períodos anteriores. «En lo que respecta al Servicio Medido, se aplicará por período comercial (ya que las facturas aún no han sido emitidas), cuyos consumos fueren posteriores a la entrada en vigencia de la nueva tarifa, esto es, el 1 de diciembre de 2022», se indicó desde la compañía. El impacto, según se espera, se empezará a advertir con más claridad con las facturas que lleguen durante el mes de marzo.

Fuente: La Nueva

