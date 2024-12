Acosta por la contaminación del arroyo Tapalqué: “Si no cumplen con su deber de representar a los vecinos que se vayan a la casa…”

En la mañana de “El Periodístico” del miércoles, hablamos con el ambientalista Martín Acosta de Tapalqué, principal impulsor y vocero de distintas denuncias, que según manifestó, todos los sectores hacen oídos sordos a los claros reclamos por la contaminación del arroyo Tapalqué. Acosta, arremetió sin pelos en la lengua contra la parte legislativa, judicial, ejecutiva, inclusive su denuncia llegó hasta la guarnición militar de Olavarría ante el ducto que pasa por dicho espacio geográfico.

“Ya es una problemática de muy vieja data y al no tener respuesta seguimos endureciendo cada vez más los reclamos, el 12 de diciembre nos acercamos al lugar donde se produce la contaminación para seguir pidiendo que nos den respuesta, hemos denunciado un posible pacto de impunidad, hubo manifestaciones, denuncias penales y hay un silencio total, hay un entramado muy duro de romper que compone toda la parte política en Olavarría, la parte judicial y Coopelectric, igual no vamos a bajar los brazos, siguen envenenando las aguas del arroyo Tapalqué, Olavarría y la zona…” Decía.

“La sociedad acompaña, es algo positivo para decir y resaltar. Se ha logrado una gran concientización. Lo hicimos trascender en G. Alvear y Olavarría que es una ciudad más grande. Los malos son los funcionarios los que deben dar respuesta y los buenos somos los vecinos de a pie que estamos reclamando por algo tan elemental que es cuidar los recursos naturales, el acompañamiento es cada vez mayor, pero para ellos, los malos somos nosotros…” Agregaba.

“Hemos incorporado un escrito de quejas porque vemos que el fiscal no lo impulsa con fuerzas, a raíz de que el fiscal José Iturralde tiene la causa parada y el fiscal general Marcelo Sobrino también nos ignora, es una vergüenza. Fuimos más allá y denunciamos en el foro penal federal al ejército argentino en Olavarría por ser cómplice porque la cañería y las cámaras de inspección atraviesa todo el campo en 6 y 7 kilómetros, el hueco está dentro de su propiedad y están encubierto un delito…Hay un entramado conformado por muchos actores, hay una complicidad enorme, tenemos la fortaleza de seguir insistiendo hasta las últimas consecuencias hasta que se haga la planta, queremos que el relleno sanitario salga del arroyo Tapalqué y queremos que hagan una conexión entre las tres cárceles y la comunidad, falta inversión…Tampoco puedo creer que en Las Flores tengan un relleno sanitario a la vera de la ruta 3 y a metros del ingreso a la ciudad de ustedes. Es el común denominador en varios distritos la falta de presupuesto en el cuidado del medio ambiente, hablamos de salud, la responsabilidad de los gobernantes es grande…” Sobre la Ong, dijo: “Nos está patrocinando un abogado que trabaja ad honorem, no está especializado en materia ambiental, pero nos sirve para seguir el expediente, y el apoyo de una fundación de recursos naturales de Capital Federal y lo último que presentamos fue un escrito a la municipalidad de Olavarría para que informe reglamentaciones sobre el medio ambiente. Fue hace 15 días, esa información la tuvo que haber pedido el fiscal…”

Avanzamos a pasos de tortuga, pero no vamos a claudicar ni tirar la toalla. En la última manifestación nos quisieron callar. Esperemos que lleguen las soluciones. Siempre encaramos con fe y optimismo, sabemos que estamos luchando con el mal y con estos delincuentes que tienen que impartir justicia y no lo hacen. Está todo a la vista, sobran las pruebas. Hay que llamar a indagatoria a los responsables, condenarlos y comenzar con las obras que hay que hacer. Nosotros exponemos a todos y denunciamos a todos, son cómplices por acción y omisión. Si no cumplen con su deber de representar a los vecinos que se vayan a la casa…” Remarcaba.

Audio de la entrevista a Martín Acosta.

