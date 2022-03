Acto 8M: movilización y micrófono abierto en Plaza Mitre

(galería de imágenes) Con fuerte presencia de organizaciones sociales, colectivos feministas, políticas y de género se desarrolló en nuestra ciudad este martes por la tarde-noche el acto por el 8M. La concentración tuvo lugar, pasadas las 19:30 hs. en el obelisco ubicado en Avdas. San Martín y Sarmiento marchando posteriormente hasta el veredón de Plaza Mitre. Previamente, en las primeras horas de la tarde hubo una mateada en Plaza España. Allí hubo expresiones artísticas, lecturas y música. Ya en la plaza principal se sumó la feria de emprendedoras locales y también hubo entrega de folletería. Hubo diversas oradoras que recordaron la fecha. «Ver tanta gente, tantas mujeres después de tantas marchas y estar en la lucha colectiva en nuestra ciudad tantas veces es emocionante. Desde el momento que decidimos movilizarnos entendimos que nunca más volveremos a callar lo que nos ahoga y nos mata. Queremos terminar con el pacto de complicidad existente entre varones. Ya no alcanza con habernos despertado nosotras. Si no tenemos los mismos miedos no tenemos los mismos derechos. Que esta lucha internacional por el Día de la Mujer Trabajadora se transforme finalmente en igualdad de derechos y oportunidades. Es lo único que nos importa”, sostuvo Joana Barrere (Colectiva Mutar). Vale resaltar que en el acto los hombres presentes fueron invitados cordialmente a retirarse ya que en ésta oportunidad las organizadoras del 8M decidieron llevar adelante el acto sin la presencia del sexo opuesto. (colaboración: Noelia Cristanchi).

Joana Barrere (Colectivo Mutar)

