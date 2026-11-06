6 de noviembre de 2026

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Adelante Las Flores organiza una jornada sobre salud mental con Luciano Grasso en el Concejo Deliberante

5 horas atrás Fm Alpha

Adelante Las Flores invita a vecinas y vecinos a participar de una jornada sobre salud mental que se realizará este viernes 6 de noviembre a las 19:30 en el Honorable Concejo Deliberante de Las Flores (Avenida Rivadavia 421). La actividad contará con la exposición del Lic. Luciano Grasso, ex Director Nacional de Salud Mental y docente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), quien compartirá su mirada sobre los desafíos actuales. «Desde el espacio entendemos que la salud mental atraviesa a familias, escuelas, lugares de trabajo e instituciones de la ciudad, y que necesita ser abordada con información y con quienes conocen el tema desde la gestión pública y la formación académica. La propuesta está pensada para toda la comunidad: profesionales de la salud y la educación, instituciones, familias y cualquier persona interesada en el tema», indica la nota llegada a nuestra redacción.

 

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