Cooperativa Eléctrica: personal de Servicios Sociales se capacitó en Tanatoestética y Ceremonial Funerario

Desde la Cooperativa de Electricidad de Las Flores, a través del área de Servicios Sociales, se continúa promoviendo la capacitación y formación del personal. Durante noviembre, integrantes del equipo participaron de una capacitación teórica en tanatoestética y ceremonial funerario, realizada en las instalaciones de Servicios Sociales y brindada por Miguel Ángel Prieto y Ayelén Molina. La jornada permitió profundizar conocimientos relacionados con estas prácticas, que forman parte de los servicios funerarios, y sumar herramientas para el desempeño de las tareas del área. «Desde la Cooperativa se valora la importancia de generar espacios de formación y actualización que contribuyan al crecimiento profesional del equipo y al fortalecimiento de los servicios brindados a los asociados y sus familias», indica la nota llegada a nuestra redacción.

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