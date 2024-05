Adrián Caputo habló de la salud y la colecta de Michel Bertholet

En el difícil trance, hay toda una sociedad solidaria, el espaldarazo está, hay que seguir, pero Michel Bertholet esta punto de concretar lo que le solicitaba a toda la sociedad, una especial silla de ruedas ante la grave lesión medular que le provocó al caérsele un importante gajo de una planta en una noche de camping al desatarse un temporal. En “El Periodístico” del día de la fecha, conversamos con su papá de corazón Adrián Caputo sobre su situación y como se encuentra la campaña.

“Michel clínicamente y anímicamente está bien, es una bestia en ese sentido porque siempre está con una sonrisa. Puede tener algún bajón y es entendible, pero siempre estamos presente para apuntalarlo, esto es largo, el tiene asumida su situación, pero uno nunca pierde las esperanzas que todo vuelva a la normalidad…La silla fue tramitada por la obra social pero ese tipo de silla no puede ser entregada porque hay que hacerla a medida porque Michel, es alto, mide 1,90 y tiene que tener una a su medida, hay que mandarla a hacer, viene de EEUU y el precio obviamente es en dólares. Estamos en esa campaña que él mismo lanzó y poder llegar a esa cifra para solicitarla cuanto antes y poder seguir con la rehabilitación, pero también para seguir con el precio que nos pasaron al principio…La solidaridad de la gente es tremenda, no tenemos palabras de agradecimiento, hemos recibido cantidad de propuestas para conseguir el dinero, infinidad de cosas. Al momento de pensar en algo se te bloquea la mente y de repente te llaman, te preguntan en qué puedo ayudar, en qué puedo seguir. Te dicen no tengo plata pero quiero colaborar en lo que sea. Pienso que Las Flores siempre está presente con cosas así y es emocionante. No dejan de ofrecer algo para poder ayudar. Es gratificante y uno no sabe cómo devolver todo ese apoyo…Hemos tenido el apoyo del municipio desde el primer minuto que pasó el accidente. Hemos recibido la ayuda necesaria y cada vez que levanta el teléfono para preguntar o solicitar algo la respuesta es inmediata. Es bueno ser agradecido…” Sobre lo recaudado dijo: “El hizo una cuenta de Mercado Pago, creo que estaríamos superando el 50% del monto total. Hay propuestas y eventos de todo tipo y también del Club Juventud Unida, donde juega Michel, ahora estamos esperando que lleguen de la ortopedia a la clínica para que le tomen las medidas e ir ganando tiempo y así podemos enviar todos los datos para que se arme la silla que viene por partes…Luego el kinesiólogo y el equipo médico le dirán el resultado, hoy por hoy Michel no podría volver a caminar. Igual, uno siempre espera el milagro. El quiere ser independiente en ese sentido…El sigue estando en la Clínica Santa Catalina donde hace la rehabilitación, ahí en su momento le darán el alta para volver a Las Flores con los pasos a seguir, aquí podría seguir con la rehabilitación, continuar con lo ya aprendido. Y ver si esa bendita médula responde o no. Soy convencido que la situación, no tanto lo clínico, sino lo espiritual, volver a Las Flores y estar con su hija, su familia, sus amigos, le va a hacer muy bien. Dios dirá que le tiene preparado para él…” Decía Adrián.

