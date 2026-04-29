29 de abril de 2026

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Fútbol Senior: victorias de Juventud Unida, El Taladro y El Hollín

1 hora atrás Fm Alpha

Se disputó el pasado domingo en el predio del club El Hollín la fecha 5 del torneo para mayores de 35 años. Se registraron los siguientes resultados: Toque Toque 1 (Eguía)-Los Amigos 3 (2 Crego y Bardetti), Rosas 2 (Benavídez y Müller)-Gorchs 0, El Hollín 1 (Fucilla)- Dep. Cacharí 0, Juventud Unida 2 (Civale y Patronelli)-El Bosque 1 (Álvarez), Barrio Traut 1 (Verón)-Bandera Blanca 2 (Franco y Gioiosa), Avellaneda 3 (2 Nozza y Prado)-Porteño 0, El Taladro 1 (Vicente)-Deportiva 0 y Atlético 2 (Cazeaux y Prieto)-Construcciones Landa 2 (Amendolares y Maciel). La próxima fecha se jugará el próximo domingo 3 de mayo.

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