29 de abril de 2026

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BM – miércoles 29 de abril

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ACTO CONMEMORATIVO “DÍA DEL TRABAJADOR” Este viernes 1° de mayo se realizará el Acto Conmemorativo por el Día Internacional de los Trabajadores. Será a partir de las 10 horas en la «Plazoleta de los Trabajadores» del Barrio Empleados de Comercio. Se invita a las instituciones y a toda la comunidad a ser parte de la conmemoración donde se llevarán adelante diversos reconocimientos.

LA VIOLINISTA FLORENSE LUCRECIA HERRERO PRESENTARÁ “TANGUEANDO MAGIAS” JUNTO A OTROS ARTISTAS El próximo domingo 10 de mayo, arribará al Salón Rojo Municipal de nuestra ciudad, la destacada violinista florense Lucrecia Herrero, actual integrante de la Orquesta Estable del Teatro Colón de Buenos Aires. En dúo junto al pianista de alto nivel, Oscar De Elía, y acompañada además por la cantante invitada Silvia Sab, brindará un concierto denominado “Tangueando Magias”. El show, que contendrá en su programación temas instrumentales y cantados, nos hará escuchar a «Uno», «Adiós Nonino» de Astor Piazzola, «Malena», «Poema en si mayor», «Tú», «Decarisimo», «La cumparsita», entre otros, y está enmarcado dentro de la conmemoración de la fecha del nacimiento del eximio músico florense Roberto Firpo, un hombre inolvidable del tango argentino. Es importante también destacar la impecable trayectoria de Lucrecia Herrero que fue integrante de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, agrupación con la que realizó giras por Europa, Japón, México, Omán y demás países sudamericanos. Con la Orquesta Estable del Teatro Colón ha acompañado a los tenores Plácido Domingo, José Carreras y a la pianista Marta Argerich, entre otros famosos de la música internacional. Un espectáculo imperdible con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

 

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