29 de abril de 2026

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La Cooperativa se capacitó en FEDECOBA sobre gestión y normativa eléctrica

6 horas atrás Fm Alpha

En el marco de las actividades de formación impulsadas por FEDECOBA, se llevó a cabo en el Centro Integral Cooperativo (CIC) de Azul una Jornada–Taller del Área de Energía Eléctrica, centrada en el análisis del Subanexo E del Contrato de Concesión, que regula el Reglamento de Suministro y Conexión, junto con los derechos y obligaciones de usuarios y distribuidoras. Estas instancias tienen como finalidad actualizar conocimientos, fortalecer la gestión administrativa y brindar herramientas para el correcto desempeño dentro del marco regulatorio vigente. En representación de la Cooperativa de Electricidad de Las Flores, participaron Marcela Gómez, jefa de Administración y Alejandra Di Totto, personal del área administrativa, quienes formaron parte de esta capacitación orientada a optimizar la calidad del servicio y la atención a los asociados.

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