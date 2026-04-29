La Buena Noticia: El chico brillante de La Plata: tiene 15 años y representará al país en Shanghái en la Olimpiada Internacional de Matemática

El camino hacia la excelencia académica y la alta competencia matemática tiene, en la Argentina, un nuevo protagonista. Antonio Strejilevich, un joven estudiante de 15 años del histórico Colegio Nacional de La Plata, logró consolidarse como una de las mentes más brillantes de su generación al ser seleccionado para representar al país en la 67° Olimpiada Internacional de Matemática (IMO), que se celebrará próximamente en Shanghái, China. Tras un exigente proceso de selección que incluyó múltiples etapas de evaluación, Antonio logró posicionarse entre los seis mejores estudiantes del territorio nacional y aseguró su lugar en la delegación que viajará al continente asiático del 13 al 21 de julio. La trayectoria de Strejilevich no es producto de la improvisación. Desde sus años en la escuela primaria, el joven demostró una constancia inusual en el mundo de las ciencias exactas. Su formación comenzó en cuarto grado con el certamen Canguro, para luego integrarse a la competencia Ñandú, pilar fundamental de la Olimpiada Matemática Argentina (OMA). Este desempeño sostenido fue el cimiento necesario para acceder a los selectivos internacionales.

El salto hacia la titularidad en el equipo argentino llegó después de superar una instancia rigurosa. “El año pasado quedé suplente y este año tuve la suerte de quedar titular”, explicó el joven a LA NACION. Consultado por los motivos que le permitieron dar ese paso, Strejilevich reconoció la importancia de los entrenamientos complementarios ofrecidos por la OMA y un campamento intensivo en Uruguay. En sus palabras: “Yo no siento que haya cambiado nada en mi preparación, pero seguí practicando. Creo que ese entrenamiento extra hizo que subiera el escalón de pasar de suplente a ser titular”.

Contrario a la idea de que la matemática es una disciplina rígida, Antonio encuentra en ella un espacio para el despliegue creativo. Al describir su proceso de resolución frente a problemas complejos, señaló: “Usualmente veo otro problema que haya resuelto en algún otro momento y eso me da una idea inicial. Después sí se trata de creatividad porque muchas veces esa idea no funciona o solo me sirve para una parte y tengo que pensar qué de las cosas que sé me sirve para resolver lo que me falta”.

El entorno familiar de Strejilevich, según relata su madre, María Paula Badenes en la misma entrevista con LA NACION, fue un catalizador importante. Con padres vinculados a la programación y la química, el hogar de los Strejilevich-Badenes siempre fomentó el pensamiento lógico. “En casa hay mucha matemática. Antonio tiene facilidad, pero lo que lo distingue es que es muy aplicado, muy estudioso, siempre está tratando de aprender cosas nuevas. Siempre lee algún problema y se lo queda ahí como en segundo plano pensando”, explicó. Pese a este enfoque en las ciencias, la familia asegura que Antonio es un chico con intereses diversos, como el teatro, los idiomas francés e inglés, el piano y los encuentros cotidianos con amigos y primos.

La aventura de cruzar el mundo y viajar a China

Respecto a la logística del viaje a Shanghái, el escenario presenta incertidumbres presupuestarias. Tanto el estudiante como su familia manifestaron que el financiamiento estatal para los pasajes es cuesta arriba, una situación que ya obligó a la OMA a organizar colectas en años anteriores. María Paula clarificó que, aunque las gestiones ante el Senado continúan, la Fundación Olimpiada Matemática Argentina garantiza la participación de los jóvenes. “Lo que sí me aseguraron es que van a viajar, que de alguna forma la OMA se va a asegurar de conseguir los pasajes”, detalló. Además, advirtió que el viaje se realiza con personal de la Olimpiada Matemática Argentina, es decir, sin familiares.

Para Antonio, el viaje representa no solo un reto competitivo, sino una inmersión cultural profunda. Con una curiosidad que trasciende las ecuaciones, el joven comenzó a estudiar chino mandarín por cuenta propia. “Me gustaría saber si me pueden entender y si yo los puedo entender a gente que hable chino de verdad”, expresó entusiasmado. Para sus padres, aunque la distancia y la inmensidad de una cultura como la china generan una cuota natural de preocupación, la oportunidad es vista como una experiencia de crecimiento personal invaluable. “Por más que nos dé un poquito más de temor, todo es positivo”, concluyó Badenes.

El tiempo para las amistades El vínculo entre el joven y su profesor, Yerimen Arias, es otro de los pilares del éxito platense, ya que Strejilevich mantiene con su mentor una relación de amistad que trasciende lo académico. “Lo conozco hace ocho años, es un amigo que me enseña de matemática. Incluso hay veces en las que a ninguno de los dos nos está saliendo un problema y lo pensamos juntos”, sostuvo el alumno. Además, afirmó creer que Arias seguirá en su vida una vez que termine el colegio y su participación en la Olimpiada. En cuanto a su vida fuera de las aulas, Antonio aseguró que siente que no sacrificó nada en su vida. “Lo veo como una gran experiencia. Es cierto que le dedico mucho tiempo al estudio, pero no descuido el colegio”, detalló sobre sus tiempos. Por otro lado, explicó que lo une un vínculo muy cercano con los compañeros que viajará a China, donde todos son amigos y se conocen hace mucho tiempo: “Después de rendir nos juntamos y vamos a comer a algún lado. Eso es lo bueno que tiene la Olimpiada, conoces gente que tiene tus mismos gustos y es fácil volverse amigo”. El Colegio Nacional de La Plata, a través de sus canales oficiales, destacó el logro de su alumno y subrayó que su esfuerzo y talento son un orgullo para toda la comunidad educativa. Con la mente puesta en Shanghái, Antonio Strejilevich continúa su preparación técnica sin descuidar sus responsabilidades académicas. El joven, que hoy se perfila como un referente de las matemáticas a nivel nacional, afronta este desafío internacional con la serenidad de quien construyó su camino paso a paso, respaldado por una red de contención familiar y pedagógica que confía plenamente en su potencial para representar a la Argentina en el escenario global de la disciplina. Fuente: La Nación

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