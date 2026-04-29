29 de abril de 2026

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Torneo Apertura: así se jugará la sexta fecha

5 horas atrás Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol confirmó los encuentros correspondientes a la sexta fecha de la fase regular del Torneo Apertura en todas sus categorías como así también en el Fútbol Femenino. En primera división a las 16hs. en el estadio «27 de abril» jugarán el próximo domingo Ferro-Juventud Deportiva mientras que en cancha de Juventud Unida, lo harán Barrio Traut-Juventud Unida. Finalmente, en el estadio del CEF Nro. 6, se enfrentarán El Taladro-El Hollín. Libre estará Atlético. El valor de la entrada para primera división fue fijado en 7.000 pesos mientras que para las divisiones inferiores costará 5.000 pesos. Vale mencionar que la jornada dará comienzo a las 14hs. con la sexta fecha del Fútbol Femenino (mismos partidos y estadios).

 

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