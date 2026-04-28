Atahualpa Rodríguez: «Muy contento por el desempeño y subir de nuevo a un podio»

Luego de su gran participación en el 1er. «Meeting Internacional Serranías Puntanas» que se disputó desde el jueves 23 hasta el domingo 26 de abril pasado en San Luis, FM Alpha habló este martes con el atleta florense, quien junto a su compañera Eliana Rafeca, lograron estupendos resultados. «Muy contentos porque se logró un buen desempeño y pudimos subir de nuevo al podio. Hubo poco tiempo de recuperación porque el torneo no te daba descanso prácticamente ya que toda la actividad se desarrolló en tres días seguidos», contó a la radio. Rodríguez fue subcampeón en salto triple y 110mts. con vallas mientras que arribó 3° en la prueba de 400 mts. con vallas. «Lo de Eliana fue excelente porque por primera vez ganó en bala, jabalina y disco. Estaba muy feliz ya que se le pudo dar», explicó más adelante. Sobre las futuras competencias, adelantó que «en agosto se va a hacer el Nacional en Buenos Aires por primera vez. Así que estaremos de nuevo con estas disciplinas. Por ahora hay que descansar que es muy necesario luego de tanto desgaste».

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