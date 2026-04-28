«Antígona Moreira» de Paula Echalecu se presenta en Azul

El próximo sábado 2 de mayo, la reconocida actriz y directora florense estará presentando el proceso creativo de su versión de «Juan Moreira» en el «Proyecto Base» dentro de la Casa Azul (Tandil). La obra «Antígona Moreira» fue creada en el contexto del Programa Dramaturgias de Archivo del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires y se basa en el fondo judicial que recoge los crímenes perpetrados por Moreira. La Casa Azul Librería, ubicada en Pasaje Fournier 19, es uno de los rincones culturales más destacados de la ciudad serrana, conocido por su ambiente «mágico» y su curaduría especializada de títulos que no suelen encontrarse en grandes cadenas.

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