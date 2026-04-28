Pre-Federal 2026: «Bichi» Esteban Fuertes se prueba la camiseta de El Taladro

El ex goleador histórico de Colon de Santa Fe, con pasado en River, Independiente, Racing y la Selección Argentina, jugaría para El Club Atlético El Taladro en el Pre-Federal 2026. En esta semana se definiría la llegada del delantero, que antes del viernes estamparía su firma como jugador del “verde”.

(Por Flavio Iacomini)

Hay revuelo en el fútbol florense con la llegada del “Bichi” Fuertes a uno de los clubes más importantes de nuestra ciudad.

El presidente de El Taladro Ramón Canosa, confirmó que están avanzadas las tratativas para que el ex futbolista profesional, nacido en Coronel Dorrego, con pasado glorioso en Colon de Santa Fé, club donde fue ídolo y goleador por varios años, pueda desembarcar en Las Flores, para debutar el 13 de mayo próximo cuando el verde, de local debute ante Alumni de 25 de Mayo en la Zona 3 del Torneo de la Federación Bonaerense Pampeana del Consejo Federal de AFA.

Esteban Fuertes, a los 53 años, actual jugador del senior de River Plate, arribará a nuestro medio bien físicamente con su metro ochenta y cinco de altura y sus casi 80 kilos, para poder incomodar a los defensores rivales con su figura en el área.

El plantel de El Taladro, dirigido por Gonzalo Aparicio, integrado mayormente por jóvenes futbolistas que debutarán en los torneos de ascenso de AFA, aguardan con expectativa también la llegada de su nuevo compañero de vestuario que con toda su experiencia a cuestas seguro aportará cosas importantes para el grupo.

El “Bichi” Esteban Fuertes, a punto de ponerse la camiseta del verde para poder gritar sus goles. El fútbol florense también espera por la llegada del goleador, un verdadero “Tanque” de las canchas argentinas.

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