La Buena Noticia: España aplicará para la artrosis de rodilla una nueva técnica que convierte las células en fármacos

Japón se acaba de convertir en el primer país del mundo en autorizar tratamientos basados en la reprogramación celular total, en concreto contra dos enfermedades: la insuficiencia cardiaca grave y el Párkinson. Se trata de una técnica revolucionaria que permite que la reprogramación de células cure y regenere tejidos, por lo que su aplicación puede significar un «cambio de paradigma en la medicina, sobre todo frente a enfermedades asociadas al envejecimiento», según interpreta el doctor Pedro Guillén, uno de los mayores especialistas del mundo en medicina deportiva y director de la Clínica CEMTRO.Tras el paso adelante dado por Japón, Guillén pronostica que España «será el primer país en aplicar un tratamiento basado en la reprogramación parcial de células humanas para tratar la artrosis de rodilla, una de las enfermedades más prevalentes a partir de los 65 años». El especialista indica a EL PERIÓDICO que su equipo ya tiene muy avanzada la investigación en animales, solo les falta una prueba para certificar la dosificación y, a partir de ahí, «antes de que acabe el año» esperan comenzar a ensayar el novedoso tratamiento en humanos. Y, si las pruebas tienen éxito, el traumatólogo, académico de la Real Academia Nacional de Medicina, prevé que «en menos de cinco años» la nueva técnica llegue a la práctica clínica.La terapia tiene su origen en el hito del científico japonés Shinya Yamanaka, quien en 2012 consiguió el Premio Nobel por reprogramar células adultas y convertirlas en embrionarias, es decir, que recuperan la capacidad de transformarse en cualquier célula del organismo, lo que las convierte en instrumentos para «curar, regenerar y cambiar la vida humana», según subraya el profesor Guillén. A partir de ahí, ha surgido la reprogramación parcial, que busca rejuvenecer las células, sin llevarlas al estado embrionario, con el fin de recuperar funciones deterioradas pero manteniendo la identidad original de la célula, lo que ofrece un perfil seguro y controlable en la investigación. «Esta técnica cambia la forma de actuar ante la medicina, En vez de dar al paciente de artrosis un calmante, se reconducirá al tejido dañado a la normalidad. Y puede aplicarse a muchas enfermedades. Por ejemplo, la diabetes, volver a la célula al estado prediabetes», indica. “La artrosis en sus estados precoces podrá revertirse, así como las lesiones musculares y la sarcopenia en la vejez. Y de forma escalonada se aplicará, principalmente, en enfermedades asociadas al envejecimiento y al deterioro tisular, como las cardiovasculares, las metabólicas, otros tipos de artrosis y varios tipos de cáncer”, añade. De momento, dos investigaciones avalan su uso en artrosis y músculos. En 2016, el grupo del farmacéutico Juan Carlos Izpisúa, la clínica dirigida por el doctor Guillén y UCAM demostró, por primera vez en el mundo, que la reprogramación parcial podía rejuvenecer tejidos en modelos de animales, siendo calificado como uno de los diez estudios más destacados de la última década.

Fuente: El Periódico (España)

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