BM – martes 28 de abril

VALORIZANDO LA LITERATURA LOCAL: LANZAMIENTO DE LA EDICIÓN 2026 DEL CONCURSO “HUGO MARIO IANIVELLI” La sala de lectura de la Biblioteca Pùblica Municipal Dr. Pablo Minellono fue sede del acto de lanzamiento del Concurso Local de Cuento y Poesía «Hugo Mario Ianivelli». Se contó con la presencia de autoridades, jurados, familiares de Ianivelli y público en general. En el marco de lanzamiento, hicieron uso de la palabra la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez, y Axel Díaz Maimone, quienes se refirieron tanto a la trayectoria del certamen como a la obra del poeta florense y al vínculo de la localidad con la literatura. Después fue el turno de los jurados Pilar Corvalán, Cintia Caviglia y Facundo Sondón, quienes expresaron su mirada del concurso y la importancia de revalorizar a los escritores locales. Finalmente, el intendente Fabián Blanstein se dirigió a los presentes, reconociendo el trabajo de la Secretaría de Educación y Cultura para que se continúe con este prestigioso espacio para las letras florenses. El acto terminó con un intercambio de anécdotas y recuerdos sobre la figura de Hugo Mario Ianivelli. Cabe destacar que, paralelamente, desde la Biblioteca se organizó una exposición homenaje a Alejandra Pizarnik; de manera que los asistentes pudieron ver fotografías, manuscritos y ediciones especiales de la escritora que, a fin de mes, hubiera cumplido 90 años.

NO HABRÁ RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE RESIDUOS ESTE 1° DE MAYO Debido al feriado de este 1° de mayo correspondiente al Día Internacional de los Trabajadores, se informa que ese día no se realizará la recolección nocturna de residuos sólidos urbanos.

TARDE COMPARTIDA DE JUEGOS Y MÚSICA EN LA CAPILLA LUJÁN Tal como estaba programado, el sábado 25 se realizó una jornada llena de juegos, música y muchas sonrisas en la Capilla Luján del Barrio 25 de Mayo. Con la organización de la Secretaría de Desarrollo Humano, la tarde contó con distintas actividades que fueron compartidas junto a los niños y las familias presentes. Desde el área, desean agradecer todas las personas que se acercaron y fueron parte de la propuesta y, en especial, a los docentes de los Centros de Promoción Comunitaria que pusieron todo su compromiso para que cada una de las acciones sean un éxito.

EL PRIMER TORNEO DE CALISTENIA EN LAS FLORES CUMPLIÓ CON LAS EXPECTATIVAS Con la organización de la Agrupación Brothers Dogs Calistenia Las Flores, se desarrolló de manera exitosa la 1ª edición del Campeonato de Calistenia, donde se contó con la asistencia del intendente Fabián Blanstein; el secretario de Deportes, Favio Folini; y el director de Deportes, Pedro Cantet. La Plaza España fue escenario de este apasionante certamen del cual formó parte un importante número de deportistas locales y de distintas ciudades, quienes mostraron sus destrezas y habilidades bajo la atenta mirada de los atletas internaciones Cristian Álvarez, Carlos Saonaa y Franco Nipon, que en esta oportunidad oficiaron de jueces. Luego de una intensa jornada de muy buen nivel, las clasificaciones fueron las siguientes:

En Freestyle Intermedio Femenino: 1°) Belén Acuña (Azul), 2°) Susana Carosela (Las Flores) y 3°) Baina Gau (Tapalqué).

Freestyle Intermedio Masculino: 1°) Agustín Esnal (Azul), 2°) Ian Díaz (Azul) y 3°) Isaías Giménez (Tandil).

Avanzados Masculino en Freestyle: 1°) Nicolás Bustamante (Tapalqué), 2°) Juan Rubino (Tapalqué) y 3°) Thay Aran (Tandil).

Resistencia Principiantes Femenino: 1°) Milagros Gioiosa (Las Flores), 2°) Mora Pérez (Lima) y 3°) Roxana Edith (Lima).

Resistencia Intermedio Masculino: 1°) Cristian Amatriain (Las Flores).

Resistencia Avanzado Masculino: 1°) Guillermo Bustamante (Olavarría), 2°) Jorge Fagnani (Lima) y 3°) Agustín Esnal (Azul).

NOCHE 150 DE «FOLCLORE PARA ESCUCHAR» CARGADA DE EMOCIONES Y CON LA ACTUACIÓN DE LUJO DE PANCHO SANTARÉN El Salón Rojo Municipal se llenó de aplausos en la noche numero 150 de «Folclore para Escuchar». El ciclo que produce y conduce Fernando Calles, con fuerte apoyo de la Municipalidad de Las Flores y en el año de su 20º aniversario, convocó a Pancho Santarén, un eximio cantante folclórico de la ciudad de Tres Arroyos, musico que brindó un maravilloso concierto que fue muy disfrutado por los espectadores que hicieron que la sala luciera repleta. Sentires de nuestra tierra bonaerenses es lo que sonó en los acordes de una guitarra ejecutada por un protagonista de alto nivel, flamante ganador del Pre Cosquín en Córdoba. En esta edición tan especial, antes del inicio del show, Fernando Calles entregó al intendente Fabián Blanstein y al director de Cultura, Juan Bautista Saladino, una distinción por ser partícipes necesarios en darle continuidad al prestigioso ciclo que volvió a demostrar en la presencia de Santarén, su amplio poder de convocatoria. «Folclore para Escuchar» exhibió otra jornada de valor, un hecho que lo compromete al ciclo a seguir en su continuidad mensual con presencias importantes para que el público florense, de manera gratuita, pueda seguir disfrutando de cada futura noche. Los reconocimientos siguieron a lo largo de la velada con agradecimientos de Fernando Calles para quienes lo acompañan y con presentes y mucha emoción para con su trayectoria y esmero.

JOSÉ RIBAS SE REFIRIÓ AL “DESARROLLO DEL PENSAMIENTO TÁCTICO EN EL DEPORTE” El Aula 1 de la Secretaría de Educación fue escenario el viernes 24 de abril de una charla sobre “Desarrollo del Pensamiento Táctico en el Deporte”, a cargo del Neurocoach Deportivo José Ribas, quien próximamente tendrá su gabinete en la ex Fábrica Cattorini con el objetivo de implementar la Neurociencia en nuestra ciudad aplicado al deporte, mediante un entrenamiento cognitivo. Se contó con la presencia de profesores, entrenadores, directores técnicos, dirigentes y toda persona vinculada al deporte, entre ellos el intendente Fabián Blanstein; el secretario de Deportes, Favio Folini; y el director de Deportes, Pedro Cantet. Debemos consignar que el encuentro estuvo direccionado a todos los deportes, tanto de conjunto cómo individual, dividiéndose en dos partes. La primera se refirió a como el cerebro procesa la información para realizar una acción o decidir qué hacer, utilizando la herramienta técnica específica de cada deporte y al desarrollo motriz desde el fundamento que nos da la neurociencia, que es la ciencia encargada de estudiar el órgano principal del sistema nervioso. También se expusieron temas relacionados a la idea principal, que fue la toma de decisión, la metodología para utilizar la oposición y la progresión de trabajo en las distintas fases del juego, entre otros. En la segunda instancia se hizo hincapié en la importancia de elaborar un proyecto deportivo institucional que involucre dirigentes, entrenadores y jugadores con el mismo objetivo, llevando a cabo una planificación acorde al contexto actual y deportivo que cada institución atraviesa, sin dejar de tener una visión integral e interdisciplinaria sobre el entrenamiento del deportista.

Por último, se habló de lo importante de ver al atleta como un ser con emociones y pensamientos, que impactan en cómo actúa, sobre todo en la adversidad y la tolerancia al error. Asentando las bases en la importancia de elegir un buen perfil del entrenador para conducir al deportista con sentido de pertenencia en el Club que representa.

EL MUNICIPIO ACOMPAÑÓ A LA PEÑA “XENTENARIO AZUL Y ORO” EN EL FESTEJO DE SU 21° ANIVERSARIO El intendente Fabián Blanstein, el secretario de Deportes, Favio Folini y el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Muñiz, acompañaron a la Peña “Xentenario Azul y Oro” del Club Atlético Boca Juniors en los festejos por el 21° aniversario de la entidad local realizado en las instalaciones del Club Juventud Deportiva. El presidente de la entidad florense, Federico Massaro, les dio la bienvenida a los simpatizantes locales y a los de las diferentes Peñas que se acercaron desde otras ciudades para compartir una noche bien “Bostera”, agradeciendo a su vez a todos los que formaron parte para que no se escapara ningún detalle. Cabe destacar que estuvieron presentes en esta noche Aníbal Samuel Matellán, defensor que llegó a los 15 años al club de la ribera, donde logró varios títulos: Apertura 1998, Clausura 1999, Apertura 2000, Copa Libertadores (2000 y 2001), Copa Intercontinental (2000) y Copa Sudamericana (2004) y el presidente del Departamento Interior y Exterior, Miguel Dinopulos, quien acercó diferentes obsequios y la réplica de la Copa Libertadores. Ambos recibieron un reconocimiento por parte de la Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes. La conducción de la velada estuvo a cargo de Julio Pavoni, periodista de primera línea que sigue la campaña de Boca como nadie, y del locutor florense Emilio Delfante.

BOXEO: VICTORIA DE AGUSTÍN CARDOZO EN SALADILLO La Secretaría de Deportes hace mención a una nueva victoria en el terreno profesional de Agustín Cardozo en el marco del Festival de Boxeo que se llevó a cabo en el Club San Roque de Saladillo. El púgil florense (63,500 Kg.) hizo un planteo inteligente a lo largo de los 4 rounds, con gran movilidad y combinaciones de golpes certeros, que le dieron el triunfo por puntos ante Franco Sotelo (Balcarce, 62,600 Kg.). De esta manera “Chucky”, acompañado en el rincón por Carlos Castaño (padre de Brian, ex campeón mundial) y su padre Ramón, ostenta un récord de siete combates ganados, cuatro de ellos por nocaut y 5 enfrentamientos perdidos.

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