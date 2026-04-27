Laura Caraminola: “Estoy para debatir y para hacer mi tarea pese a que me critican bastante”

En la mañana de “El Periodístico” nos visitó la temperamental concejal libertaria Laura Caraminola. Como siempre se explayó sin pelos en la lengua, abierta y espontanea a diversos temas de actualidad, esencialmente algunos dados en el HCD en la última sesión del jueves pasado.

“Hay cosas que estamos de acuerdo y otras no, estoy para debatir y para hacer mi tarea pese a que me critican bastante. La gente quiere que haya presencia, que haya respuestas de diversos temas que aquejan a la comunidad…Son cosas donde hay que ocuparse como por ejemplo el tema de los servicios públicos (recolección de ramas y hojas) …días pasados fui al Corralón por el tema de recolección de ramas y hojas para saber qué días pasa el camión. Ya en enero habíamos ido todos los concejales de todos los bloques a hablar con un encargado que nos explicó que se estaba trabajando en la planificación de las cuadrículas y que tenía prohibido dar esa información. Días pasados volví y me dijeron que estaba por lanzarse…Después de mucho pedir nos dijeron que un camión estaba en un barrio y hacia allí fui. El barrio sigue lleno de ramas porque el camión no termina nunca de hacer la recolección. Necesitamos la información de las cuadrículas y su recorrido completo. Ahora la ciudad está colapsada de basura, hace 5 o 6 meses que estamos con este tema y cada vez es peor…” Decía.

Sobre la ordenanza que habla del nuevo régimen tributario, formas de pago, dijo: “Por el Régimen Tributario apoyé pese a que di mi opinión personal porque no vamos a estar en contra de moratoria a los vecinos, el tema es quedar siempre mal con el que cumple, como que cumplir no es lo correcto…entonces cómo se beneficia al que siempre paga, al que está al día, esa parte la tenía que decir y la dije…cuando hay cuestiones y así me expreso, por ejemplo el convenio de distribución eléctrica que la Cooperativa firma con el municipio, me parece bien que tengan todos los papeles al día. Se hicieron todos los anexos firmados por varios organismos, estaban aprobados, pero hay conexiones eléctricas fuera de norma, pilares que no existen porque son medidores atados a los postes, cables expuestos a la luz del sol, a la lluvia, etc. Te invito que pases frente a la Escuela 18 por ejemplo hay varios medidores en ese estado. Lo dije en la Plenaria y me pidieron las fotos que llevé pero el relevamiento lo tienen que hacer ellos y ver cuáles son los casos más graves y empezar a hacer esos arreglos. En algún momento la gente los pagó por el mantenimiento, el medidor sigue siendo de la Cooperativa y el pilar dentro está dentro de la línea del municipio es del usuario. Hay cajas expuestas que son un peligro y se tiene que ir empezando a cambiar. Hay que hacer un relevamiento de los casos más graves y empezar a hacerlo, aprobamos el convenio pero presentamos un proyecto de ordenanza para que se revise ese tema. Invito a la gente que mire esos pilares de cemento que hay en la vía pública…La Cooperativa hizo el preensamblado porque se va modernizando todo y hay cosas que ya no van, por algo el convenio tiene un anexo que dice cómo tienen que ser las acometidas, pilares, cables y caños. Pareciera que nos encanta estar fuera de la norma con el riesgo que eso supone…”.

Sobre el proyecto para habilitar bicicletas de agua en la laguna del Difunto Manuel, dijo: “Hay una muy buena propuesta de bicicletas sin motor en la laguna, el oficialismo propuso proyectos gastronómicos y relacionados con la recreación. Para funcionar esas bicicletas deberían estar limpia la laguna, porque no sé cómo se va a hacer ese emprendimiento con el estado. Nosotros pedimos un Proyecto de Comunicación sobre el tema de la basura en la laguna que es un tema recurrente…”.

Ante la limitación que tienen algunos funcionarios de distintas instituciones para referirse a la sociedad abiertamente con los medios, inclusive en el HCD, dijo: “El tema es que la gente de ABSA como pasa con PAMI y IOMA no tiene autorización para que sus representantes hablen. Cuando informan que van a trabajar podrían agregar que puede entrar tierra o sedimentos a la cañería…la empresa debe informar las tareas que hacen porque ayer había gente descompuesta que tomó agua y le hizo mal…ABSA no dio comunicado sobre que el agua puede salir turbia. En otras ciudades es normal que salga con algún sedimento, en el municipio pueden avisar que tienen que actuar así. Recién ayer había gente que le salía clara el agua”. Remarcaba.

Por los escritos amenazantes en los colegios, dijo: “Sobre las amenazas no estuve de acuerdo con la suspensión de clases, fui Inspectora Distrital algunos meses, hay que estar muy conectado con Jefatura Regional que recomendó no suspender, hay familias enojadas y con razón, podría haber habido un acompañamiento en las escuelas donde se vieron esas amenazas hasta una guardia de policía o bomberos se podría haber pedido, creo que fue tomado por los directivos, habría que revisar eso porque se puede suspender si no hay agua, pero cuando es más de una escuela ya es una decisión distrital donde interviene el inspector…Si cambió algo en la reglamentación no lo sé, pero antes cuando estuve fue así. Hay que trabajar mucho sobre ese tema. Con el tema educación hoy estoy critica de varios temas…”.

También agregaba: “Estoy en la mesa de Salud Mental y se ha perdido algún tipo de comunicación directa con Inspección Distrital, en reuniones que he ido la Asistente Marcela Maneglia ha trabajado muy bien, es una persona capacitada para trabajar y le ha puesto el hombro a ese tema…En el hospital no hay turnos, hay situaciones que no pueden esperar, en los CAPS hay un programa que se llama saludablemente que reciben a la persona que necesita atención psicológica y ver si le pueden dar un turno, para un adolescente es complejo ir y contar ni bien se presenta. Otro tema es el pago de los médicos, si reciben mejor pago en otro lugar, se van”

Sobre el proyecto ficha limpia que vuelve a estar en el debate, dijo: “Sobre Ficha Limpia estoy de acuerdo y tiene que ser fundamental, el tema control parece que quedó como mala palabra, en las redes sociales nos critican, cuando hay algún reclamo lo llamo al presidente del HCD, lo hago y aviso porque me preocupo que esté al tanto, aviso al municipio cuando veo cosas, estamos para controlar y a veces molesta porque en algún lugar me reciben bien y en otras no me han recibido bien. Controlar es la tarea que tenemos que hacer…”Afirmaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A LAURA CARAMINOLA

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