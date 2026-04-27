27 de abril de 2026

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Prensa DDI: Un detenido por abuso sexual

45 minutos atrás Fm Alpha

En el marco de investigación llevada adelante por personal de la SUB DDI Las Flores, en relación a causa caratulada “ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL”, con intervención de la UFIyJ N° 9, a cargo de la Dra. Laura Margaretic y el Juzgado de Garantías N° 2 a cargo del Dr. Federico Barberena, ambos del Departamento Judicial Azul, se procedió a dar cumplimiento a una orden judicial de detención.

La investigación se inició a raíz de la denuncia radicada en el año 2025 en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Las Flores por la progenitora de las víctimas, menores de edad, quien refirió que los mismos habrían sido víctimas de abuso sexual mientras se encontraban circunstancialmente a cuidado del imputado.
Es asi que a partir de las tareas investigativas desarrolladas se logró colectar un cúmulo de pruebas para establecer la materialidad de los hechos y autoría del imputado, librándose la correspondiente orden judicial.
Por lo antes expuesto, es que en la fecha, personal de esta dependencia llevó a cabo la detención de Juan Manuel Canche (23), quien quedó a disposición de la justicia interviniente.

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