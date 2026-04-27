El Hollín ganó y también es puntero

Por 2 a 1 fue el triunfo “carbonero” sobre Juventud Unida. Nicolás Urruchúa y Elías López consiguieron los goles del equipo que dirige Hugo Arrambide. La quinta fecha del “Apertura” se completó con el empate 1 a 1 entre Ferrocarril Roca y Barrio Traut.

(Por Flavio Iacomini)

En el estadio del CEF N° 6, en la ventosa tarde de domingo, jugaron El Hollín y Juventud Unida en un encuentro donde a pesar del gol conseguido al minuto de juego por Tomás Osterrieth para el albirrojo, el aurinegro a los 5 minutos ya había logrado empatar el partido.

Y además de haber llegado a la igualdad rápidamente, el conjunto de calle Las Heras antes de los 4 minutos del segundo tiempo se puso en ventaja luego de la conversión de Elías “Bocha” López en un partido que se caracterizó tanto por su paridad en el juego como así también por desafiar los dos equipos al fuerte viento de la tarde de domingo.

La victoria conseguida por el invicto equipo aurinegro, lo llevó a compartir la punta del certamen liguista junto a Deportiva con 9 puntos cada uno.

Su rival de ayer Juventud Unida, sufrió su cuarta derrota consecutiva en el torneo donde marcha último y sin puntos.

Por otra parte, en el estadio de Ferrocarril Roca, el local no pudo con Barrio Traut. El equipo dirigido por Juan Cruz Candina había logrado la apertura por intermedio del platense Jorge Coria, pero Barrio Traut alcanzó la igualdad con un gol en contra del marcador central ferroviario Luis Peón.

Ferro el próximo domingo será rival del también puntero Juventud Deportiva, mientras que Barrio Traut se enfrentará en la penúltima fecha ante Juventud Unida.

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