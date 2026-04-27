El CUF organiza una «Colecta de Abrigos» y anuncia sorteos

(ver flyer) El Centro Universitario Florense informa a la comunidad que los días 1 y 2 de mayo próximos seguirá con la campaña denominada «Colecta de Abrigos» en su sede local ubicada en Hipólito Irigoyen y Belgrano. Se recibirán frazadas, acolchados, camperas de abrigo, buzos, bufandas, guantes, etc. destinado a personas que lo necesiten. Las donaciones podrán hacerse de 10 a 12hs. y de 17 a 19hs. (viernes 1 de mayo) y de 17 a 19hs. (sábado 2 de mayo). Para los florenses residentes en La Plata pueden comunicarse al 2244-510270. Por otro lado, se realizará un sorteo el próximo 31 de mayo para quienes colaboran con la institución y al mismo tiempo continúa la campaña de socios 2026.

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