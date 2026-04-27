Deportiva desafió al viento, ganó y llegó a la punta

Fue 2 a 0 la gran victoria del albiverde sobre Atlético Las Flores en una tarde con ráfagas de viento de hasta 70 km por hora. Luis Urruchúa y Carlos Damián Petreigne fueron los autores de los goles del partido principal de la quinta fecha del Apertura 2026. Este resultado llevó a “Los Loros” a compartir el primer puesto junto a El Hollín, que también ganó.

(Por Flavio Iacomini)

Muy buen triunfo del conjunto dirigido por la dupla Luciano Borda-Diego Rodríguez ayer domingo por la tarde en el estadio de Juventud Unida.

La jornada estuvo matizada por un fuerte viento sur de más de setenta kilómetros que de a ratos hacía imposible poder direccionar la pelota hacia el lugar donde los propios futbolistas habían decidido que la redonda fuera.

Con viento a favor y con intentos ofensivos que incomodaron varias veces a su rival, Deportiva logró su gol tempranero a los 5 minutos cuando Luis Urruchúa definió muy bien en el área ante la salida del arquero Manuel Lacoste.

Tuvo otro par de opciones el equipo de avenida Carmen cuando un tiro libre de Damián Petreigne debió ser despejado con los puños por el arquero rojinegro y cuando un tiro libre bien ejecutado por el zurdo Nicolás Bertini hizo que la pelota combada se estrellara en el poste izquierdo del arquero Lacoste.

Si bien Atlético en el segundo tiempo, favorecido también por el viento, intentó incursionar mayormente por la zona del arco rival bien custodiado por el juvenil arquero Valentín Odera Boetto, Deportiva supo contrarrestar esto con un despliegue importante en mitad de cancha, seguridad defensiva y con varios rendimientos altos como el de Damián Petreigne y Nicolás Dierick, quienes fueron acompañados por el trajinar de Facundo Valdéz en la mitad de la cancha. A esto se le sumó qué con los ingresos de refresco en la etapa complementaria, el rendimiento del equipo se mantuvo por lo que no extrañó que Petreigne consiguiera el segundo gol de Los Loros.

El ”Chicho” definió de derecha contra el poste izquierdo del 1 de Atlético Las Flores y este gol fue el que terminó consumando la victoria del ahora nuevo líder del torneo oficial Apertura 2026.

El resultado victorioso llevó a Juventud Deportiva a las 9 unidades y punta compartida con El Hollín. En la próxima fecha de visitante se topará con Ferrocarril Roca. En tanto, Atlético Las Flores que marcha con 7 unidades, en la sexta fecha quedará libre.

Juventud Deportiva: Valentín Odera Boetto, Braian Delgado, Ariel Urruchúa, Bruno Carballo, Facundo Valdéz, Jeremías Cárdenas Luis Urruchúa, Nicolás Dierick, Román Panattieri, Damián Petreigne, Nicolás Bertini. Relevos: Maximiliano Cardarelli, Valentín Valdéz, Mateo Caputo, Diego Vazquéz , Gonzalo Martel, Agustín Montenegro, Federico Pereyra. D.T: Luciano Borda-Diego Rodríguez.

Atlético Las Flores: Manuel Lacoste, Juan Martín Dupoey, Tobías Araujo, Juan Ignacio Ledesma, Enzo Fuchila, Agustín Alcaráz, Jonatán Ferreyra, Facundo Piazza, Carlos López, Santiago Gardella, Nahuel García. Relevos: Ezequiel Eluaiza, Matías Gigena, Javier Fuchila, Santino Ramos, Adrián Rodríguez, Alexis Franco, Edgar Iribarne. D.T. Gastón Aparicio. Ayudante de Campo: Sergio Bastién. P.F: Oscar Urruchúa. Medico: Leonardo Weis.

Arbitro: Horacio Maciel. Líneas. Luciano Macencio y José Guzmán.

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