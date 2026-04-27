Día del Animal: desfile de Mascotas en la Escuela Nro. 1

El próximo miércoles 29 de abril a las 14hs. se realizará una nueva edición del tradicional desfile frente al establecimiento educativo ubicado en Harosteguy 440. Al respecto hablamos en la 91.5 con la docente de primer año, Joaquina González, quien invitó a toda la comunidad a participar. «Al igual que el año pasado hacemos una invitación abierta a todos los que quieran formar parte de nuestro desfile. Pueden inscribir su mascota (perro, gato, conejo, cobayo, etc.) enviando un mensaje al 2244-463925. Los que se anoten también van a participar de un sorteo sorpresa. Los esperamos a todos».

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