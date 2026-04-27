La Buena Noticia: realizaron en Olavarría la primera cirugía neonatal sin traslado a un bebé de Rauch

Un hecho sin precedentes marcó un avance significativo en la salud pública regional: se llevó a cabo la primera cirugía dentro del servicio de Neonatología Integral del Centro en Olavarría, sin necesidad de trasladar al paciente a un quirófano. El procedimiento se realizó a un bebé oriundo de Rauch, en un contexto de alta complejidad médica. La intervención, concretada el último jueves, fue posible gracias al fortalecimiento del servicio de neonatología, una decisión estratégica que permitió realizar prácticas quirúrgicas directamente en el área donde se encuentran los pacientes más vulnerables. “Esto es un hecho histórico, inédito. Es la primera vez que logramos no tener que trasladar a un paciente de riesgo hacia un quirófano, sino realizar el procedimiento quirúrgico acá mismo”, destacó Florencia Golinelli, coordinadora del servicio. La profesional remarcó que este tipo de intervenciones mejora la seguridad del paciente, al evitar traslados que pueden implicar riesgos en bebés en estado crítico. “El bebé permanece en el entorno adecuado, donde debe estar, y eso marca una diferencia clave en la calidad de atención”, explicó. El paciente es Amadeo, un bebé que nació con apenas 27 semanas de gestación y un peso cercano a los 700 gramos, que lleva alrededor de cuatro meses internado en neonatología. Su evolución requirió esta intervención, que se desarrolló con éxito. Desde la familia destacaron el acompañamiento permanente del equipo de salud. “Fue una experiencia angustiante, pero estamos muy agradecidos. Siempre sentimos el apoyo de todos: médicos, enfermeros, personal de limpieza y la psicóloga”, expresó su madre. Además, resaltó la contención recibida desde el nacimiento: “Sabíamos que iba a ser un camino largo porque nació muy chiquito, pero desde el primer día nos transmitieron tranquilidad. Nos demostraron que podían, y Amadeo también demostró su fortaleza”. La concreción de esta cirugía refleja el impacto de la creación de la Neonatología Integral del Centro, un sistema que articula efectores públicos y privados, y que permitió duplicar la capacidad de atención neonatal en Olavarría, consolidándose como un centro de referencia para toda la región.

Fuente: La Nueva Verdad (Rauch)

About The Author