Meeting San Luis 2026: 6 medallas para Eliana y Atahualpa

Como informamos ayer por la noche, se está llevando a cabo en la Pista atlética del Predio «Pedro Presti» (Parque IV Centenario) el Meeting San Luis 2026.

En dicho evento, ambos florenses logran alzarse con media docena de medallas.

Ayer, Eliana logra ser campeona internacional Meeting con una marca de 6.51 mts. En Bala. Mientras que Atahualpa logra la medalla de plata en 110 con vallas.

Hoy continuaban las competencias donde Eliana participó en lanzamiento de Jabalina y disco, logrando el oro en ambas disciplinas. Mientras que Atahualpa Rodríguez, en 400 mts. con vallas logra el bronce, y por la tarde medalla de plata en salto triple. Las Felicitaciones..!

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