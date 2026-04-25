25 de abril de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Meeting San Luis 2026: 6 medallas para Eliana y Atahualpa

1 hora atrás Fm Alpha

Como informamos ayer por la noche, se está llevando a cabo en la Pista atlética del Predio «Pedro Presti» (Parque IV Centenario) el Meeting San Luis 2026.

En dicho evento, ambos florenses logran alzarse con media docena de medallas.

Ayer, Eliana logra ser campeona internacional Meeting con una marca de 6.51 mts. En Bala. Mientras que Atahualpa logra la medalla de plata en 110 con vallas.

Hoy continuaban las competencias donde Eliana participó en lanzamiento de Jabalina y disco, logrando el oro en ambas disciplinas. Mientras que Atahualpa Rodríguez, en 400 mts. con vallas logra el bronce, y por la tarde medalla de plata en salto triple. Las Felicitaciones..!

 

 

 

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Concejo Deliberante: pedirán informes sobre el espejo de agua en la laguna

8 horas atrás Fm Alpha

¡A preparar los abrigos!: el fin de semana termina con alerta por vientos y llega el frío intenso

9 horas atrás Fm Alpha

Día Mundial de la Diabetes: se llevó a cabo una jornada en el centro de la ciudad

10 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Meeting San Luis 2026: 6 medallas para Eliana y Atahualpa

1 hora atrás Fm Alpha

Concejo Deliberante: pedirán informes sobre el espejo de agua en la laguna

8 horas atrás Fm Alpha

¡A preparar los abrigos!: el fin de semana termina con alerta por vientos y llega el frío intenso

9 horas atrás Fm Alpha

Día Mundial de la Diabetes: se llevó a cabo una jornada en el centro de la ciudad

10 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.