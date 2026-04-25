25 de abril de 2026

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¡A preparar los abrigos!: el fin de semana termina con alerta por vientos y llega el frío intenso

3 horas atrás Fm Alpha
Luego de unos días agradables con sol y cielo despejado el Servicio Meteorológico Nacional confirmó un alerta por vientos intensos y un brusco descenso de la temperatura para la provincia de Buenos Aires. Para la tarde de hoy sábado aún se mantienen las condiciones favorables con una máxima de 21 grados y cielo parcialmente nublado. Sin embargo el domingo todo cambiará ya que la mínima será de 11 grados y la máxima de apenas 15 grados con cielo mayormente nublado y probabilidad de algún chaparrón aislado. Por la tarde soplarán vientos con ráfagas de hasta 75km/h. El lunes bajará aún más la temperatura con una mínima de apenas 4 grados y la máxima de sólo 14 grados con cielo parcialmente despejado. ¡A buscar los abrigos!.

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