Día Mundial de la Diabetes: se llevó a cabo una jornada en el centro de la ciudad

En el Día Mundial de la Diabetes se realizó ayer viernes la tradicional jornada impulsada por la Liga de Ayuda al Diabético Las Flores (LAD). Entre las distintas actividades programadas, se realizaron controles de glucemia y toma de presión. «Se realizaron alrededor de 50 mediciones donde se detectaron nuevos pacientes diabéticos. Además se entregó folletería y hubo asesoramiento», expresaron desde la institución. Las integrantes recordaron también que durante la semana quien esté interesado puede acercarse a la sede de la Casa de la Salud, Avda. Rivadavia 535 para conocer aun más la labor que allí desarrollan. ¡Felicitaciones!

About The Author