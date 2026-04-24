24 de abril de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Nuevo homenaje al Papa Francisco: el club Avellaneda inaugurará un mural

2 minutos atrás Fm Alpha

La Comisión Directiva del club Atlético Avellaneda invita a la comunidad a la inauguración de la pintura del mural del Papa Francisco que tendrá lugar el próximo domingo 3 de mayo a las 12:15hs. en una de las paredes que pertenece a la canchita de fútbol donde los chicos de la Escuelita practican dicha actividad los días martes y jueves. La obra será realizada por el artista local Fermín «Chino» Farías y bendecida por el Padre Eduardo Campion, cura párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Fútbol de inferiores: se juega este sábado la quinta fecha

34 minutos atrás Fm Alpha

Dos niños realizaron una maqueta por la concientización ambiental por el arroyo en Tapalqué

7 horas atrás Fm Alpha

La Cooperativa Eléctrica presente en la reunión sobre «Parques Solares Cooperativos»

8 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Nuevo homenaje al Papa Francisco: el club Avellaneda inaugurará un mural

2 minutos atrás Fm Alpha

Fútbol de inferiores: se juega este sábado la quinta fecha

34 minutos atrás Fm Alpha

Dos niños realizaron una maqueta por la concientización ambiental por el arroyo en Tapalqué

7 horas atrás Fm Alpha

La Cooperativa Eléctrica presente en la reunión sobre «Parques Solares Cooperativos»

8 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.