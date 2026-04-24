Nuevo homenaje al Papa Francisco: el club Avellaneda inaugurará un mural

La Comisión Directiva del club Atlético Avellaneda invita a la comunidad a la inauguración de la pintura del mural del Papa Francisco que tendrá lugar el próximo domingo 3 de mayo a las 12:15hs. en una de las paredes que pertenece a la canchita de fútbol donde los chicos de la Escuelita practican dicha actividad los días martes y jueves. La obra será realizada por el artista local Fermín «Chino» Farías y bendecida por el Padre Eduardo Campion, cura párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

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