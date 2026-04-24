Dos niños realizaron una maqueta por la concientización ambiental por el arroyo en Tapalqué

Por esto y para que cuente cómo va la causa denunciada hace años, conversamos con el ambientalista tapalquénse Martín Acosta. Ayer en entrevista exclusiva haciendo historia de los primeros pasos, contaba:

“En 2022 se hizo la primera denuncia en Olavarría y además en ese mismo año voy, constato lo que ellos decían y procedo a hacer la denuncia acá en Azul. 4 años sin respuestas desde la justicia, de los responsables no esperamos nada…” Iniciaba la charla con Ernesto Varela.

“Ahora salieron dos fallos en Roque Pérez procesando al dueño de una empresa y ahora otro más, contra el privado la justicia se pone los pantalones largos y cuando tiene que ir por los funcionarios públicos no hay respuestas…” Sobre la poca resonancia en la cooperativa de electricidad de Olavarria, ante un caso de gran repercusión zonal, dijo:

“En Coopelectric hay un directorio y esas sillas las ocupan distintos ex funcionarios políticos, es toda una ensalada y matriz de corrupción, por eso se hace tan difícil…no hace mucho la fiscal subrogante emite un oficio al fiscal general Sobrino a quien le he pedido audiencia y nunca me recibió, ella pidió que la causa de la contaminación del Arroyo Tapalqué pase a otra UFI 5 de delitos especiales porque considera que hay funcionarios involucrados. La pregunta. ¿Tardaron 4 años para darse cuenta que hay funcionarios públicos involucrados? pero bueno, es así. Ahora vamos a ver si la causa se va a impulsar o sólo es un pase de manos para que se vaya dilatando… El Consejo de Administración de Coopelectric nunca nos llamó, una vez hablé con el ex presidente que me lo crucé y me decía que no es tan así, que vaya a las cárceles y me fije ahí. Fue el único del directorio que me dio algún tipo de explicación, me decía que estaba todo bien y me voy al desagüe y sale todo podrido…” Comentaba.

Por el acompañamiento político, dijo: “Si hablamos de concejales de Olavarría sólo uno, el Dr. Oliver Gamondi que es médico fue el único que se me acercó y empezó a pedir informes, ahora lo borraron. De Tapalqué hay uno solo que caducó su mandato, Martín Cueto, él nos acompañó a Olavarría le mostramos los desagües y quedó asombrado, le mostramos el relleno sanitario y así… Antes yo te comía un bagre acá, ahora no lo puedo ver porque me produce asco porque sé lo que están tirando en Olavarría, esto viene de hace muchos años, esto va a seguir así, yo agradezco cuando llueve porque sube el cauce. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias…”

Sobre la presentación de la maqueta concientizadora por parte de dos niños, dijo: “Días pasados chicos estudiantes presentaron una maqueta, ellos saben por videos que yo hago, surgió de parte de ellos esa idea y me encantó, que a tanta temprana edad hagan eso es notable. Fíjate que son ellos, los chicos, los que educan a los grandes, a la justicia, a funcionarios y políticos…La maqueta se hizo en cuatro meses con mucha pasión y entusiasmo. Para que ellos entendieran y comprendieran fui a Olavarría y nos dirigimos a cada lugar. Ellos mismos explicaron a la prensa lo que estaba sucediendo con el Arroyo Tapalqué. Es como dejar un legado para ellos. La maqueta habla por sí sola, fue muy impactante y por eso se replicó por todos lados…Trataremos de ir por la parte de las instituciones educativas que nos dejen dar charlas…La maqueta tiene un trazo del curso contaminado. Tenemos la planta Coopelectric, el ejército argentino cómplice de la contaminación ambiental. La cárcel 38 y 2 que desembocan en un mismo canal, la 37 que se hace una laguna y el relleno sanitario que vuelca los líquidos. La maqueta es como una vista aérea…” Expresaba.

AUDIO COMPLETO DE MARTIN ACOSTA

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