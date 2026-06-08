Ferrocarril Roca jugará su cuarta final consecutiva
Igualó en la revancha 1 a 1 con El Hollín y consiguió su pasaporte para pelear por un nuevo título del campeonato oficial florense. Jorge Coria fue el autor del gol ferroviario. Empató para El Hollín Luciano Martínez. Los “ferroviarios” disputarán la final ante El Taladro.
(Por Flavio Iacomini)
En solo tres o cuatro días, la primera división de Ferrocarril Roca fue protagonista de cuestiones futbolísticas importantes.
El miércoles en su estadio, los albicelestes habían ganado sobre la hora en el Pre Federal ante Racing de Bavio y ayer domingo por la noche volvieron a festejar, pero esta vez la clasificación a la final del torneo Apertura que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores.
Fue igualdad 1 a 1 ante El Hollín en un partido donde en el juego tampoco hubo mayores diferencias.
El delantero platense Jorge Coria convirtió el primer gol del encuentro al recibir un centro de Lucas Valdéz que desbordó por derecha.
El empate llegó minutos más tarde cuando el arquero Pablo Abrego, quiso salir jugando con los pies, perdió la pelota el 1 y Luciano Martínez, que recién había ingresado por Jonatan Quiñones (lesionado) definió con todo el arco a su disposición.
El partido fue entretenido por la actitud de los dos equipos de buscar el arco de enfrente. El Hollín tuvo chances para definir como así también Ferro por lo que el buen marco de público que se acercó al estadio 27 de abril, pudo disfrutar de una buena tarde- noche de futbol florense.
Leonel Oroná de Cañuelas, que expulsó al D.T ferroviario Juan Cruz Candina por protestar al final del primer tiempo, fue el arbitro principal de un encuentro que depositó a Ferrocarril Roca en una nueva final de torneo.
Ferro, tricampeón del futbol oficial de nuestra ciudad, ante su gran y clásico rival El Taladro, en dos partidos, buscará su cuarto título consecutivo.
Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Facundo Díaz, Alexio Aguirre, Iván Lozano, Gianfranco Manrique, Luis Peón, Martín Araujo, Estanislao Iglesias, Jorge Coria, Lucas Valdéz, Sergio Cenzano. Relevos: Ignacio Aguirre, Santiago Magno, Iván Garcete, Enzo Molina, Braian Juarez, Mauro Ramos, Luis María Suarez. D.T: Juan Cruz Candina. Ayudante de campo: Martín Dorronsoro. P.F: Luciano Ponce.
El Hollín. Tomás Felice, Raúl Maciel, Amadeo Sandez, Francisco Quintieri, Diego Velázquez, Jonatán Cartasso, Néstor Luján, Jonatán Quiñones, Emanuel Marino, Elías López. Relevos: Nahuel Steiman, Guillermo Tus, Agustín Safiri, Nicolás Urruchúa, Enzo Aguirre, Luciano Martínez.
Arbitro: Leonel Oroná (Cañuelas).