24 de julio de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Robo en casa quinta en Carramasa y Cruz Marquéz

43 minutos atrás Fm Alpha

El hecho fue descubierto en horas del mediodía de hoy viernes, cuando los propietarios llegaban de viaje hacia el domicilio de Carramasa y Cruz Marqués.

Sin esfuerzo en las puertas, hace creer que los rateros ingresaron con alguna llave maestra, donde principalmente sustrajeron y destruyeron grifería del baño y de cocina, mientras en otra dependencia, sacaron cerraduras de alto valor y una linterna del alto poder. Como es de esperar, se piensa que los dueños de lo ajeno, actuaron con total impunidad y tranquilidad dentro del domicilio, ya que se retiraron y cerraron la puerta con llave nuevamente. Según información recabada, los propietarios ya realizaron la denuncia policial.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

El martes 28 se realizará el sorteo de las viviendas mediante lotería de la provincia

15 minutos atrás Fm Alpha

Policiales: secuestro de motocicleta

9 horas atrás Fm Alpha

BM – viernes 24 de julio

10 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

El martes 28 se realizará el sorteo de las viviendas mediante lotería de la provincia

15 minutos atrás Fm Alpha

Robo en casa quinta en Carramasa y Cruz Marquéz

43 minutos atrás Fm Alpha

Policiales: secuestro de motocicleta

9 horas atrás Fm Alpha

BM – viernes 24 de julio

10 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.