Robo en casa quinta en Carramasa y Cruz Marquéz

El hecho fue descubierto en horas del mediodía de hoy viernes, cuando los propietarios llegaban de viaje hacia el domicilio de Carramasa y Cruz Marqués.

Sin esfuerzo en las puertas, hace creer que los rateros ingresaron con alguna llave maestra, donde principalmente sustrajeron y destruyeron grifería del baño y de cocina, mientras en otra dependencia, sacaron cerraduras de alto valor y una linterna del alto poder. Como es de esperar, se piensa que los dueños de lo ajeno, actuaron con total impunidad y tranquilidad dentro del domicilio, ya que se retiraron y cerraron la puerta con llave nuevamente. Según información recabada, los propietarios ya realizaron la denuncia policial.

About The Author