El martes 28 se realizará el sorteo de las viviendas mediante lotería de la provincia

El intendente Fabián Blanstein anunció en conferencia de prensa el sorteo para la preadjudicación de viviendas, el mismo se realizará el martes 28 de julio, a las 13 horas, y será mediante la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, más precisamente en el salón de sorteos del organismo que posee en calle 46.

Este nuevo sorteo parcial corresponde al que fue anulado tras el error que se presentó durante el procedimiento del 4 de junio pasado.

Ante esto, es importante tener en cuenta la siguiente información dice el municipio:

* Quién participa del sorteo: todos los que participaron del Sorteo General (5º etapa del sorteo del 4/06) que tenían números de sorteo entre 1000 y 2038.

* Número de participación: para este nuevo sorteo se han asignado nuevos distintos, por lo que NO se participa con el mismo número anterior.

* Consulta del nuevo número: podrá conocerse ingresando a la página web del Municipio https://sorteoviviendas.lasflores.net.ar/, utilizando el número de DNI del inscripto.

El cartel “SOLICITUD BAJO REVISIÓN» significa que la persona va a participar del sorteo, pero si resulta pre adjudicada se le requerirá información adicional.

* Transmisión en vivo: el sorteo podrá seguirse en vivo a través de las distintas plataformas oficiales que oportunamente serán informadas.

Conferencia de prensa del anuncio del Intendente Blanstein.

https://www.facebook.com/lasfloresmun/videos/885437300858440/

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