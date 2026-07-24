BM – viernes 24 de julio

SE DESTACÓ LA MUSICA DE “LA ESCUELITA DE FRAN” Y DEL GRUPO “TERCER TIEMPO” EN VACACIONES DE INVIERNO Hermoso espectáculo se vivió en la tarde de ayer en la sala Hugo Mario Ianivelli de la Dirección de Cultura en marco de las actividades programadas para estas Vacaciones de Invierno en Las Flores. Los chicos y chicas de la escuelita de música que conduce el profesor Francisco Mosquera, se lucieron en el escenario Enrique Muñiz, un espacio cultural donde el público pudo disfrutar de distintos sonares del rock nacional con temas tradicionales como así también pudo verse que el conjunto de alumnos más avanzados, ejecutaron canciones propias.

La cumbia también estuvo en la jornada con la actuación de la banda Tercer Tiempo, integrada por alumnos de la Escuela Bilingüe Dante Alighieri, un hecho que le dio mayor colorido y repercusión al evento. Tanto niños como adolescentes que integran los diferentes grupos musicales, exhibieron talento y capacidad para poder desarrollarse en un futuro en esta actividad artística elegida por los protagonistas. El director de Cultura, Juan Bautista Saladino, en su alocución destaco la labor musical y la predisposición de las familias en acompañar a sus jóvenes para que continúen su etapa de crecimiento en esta importante actividad cultural.

LA DIRECCIÓN DE DISCAPACIDAD FUNCIONARÁ EN UNA NUEVA DIRECCIÓN La Dirección de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, informa a la comunidad que, a partir del lunes 27, la atención será en su nueva sede ubicada en Harosteguy 425. La atención al público es de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas.

CONVOCATORIA AL CONCURSO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PEQUEÑAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE ALIMENTOS ARTESANALES (PUPAAs) Desde la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente se informa que se encuentra abierta la convocatoria al VI Concurso «Proyectos para el Fortalecimiento de Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales (PUPAAs)», destinada a impulsar la producción de alimentos artesanales, promover la calidad e inocuidad de los productos y fomentar el autoempleo y la formalización.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 22 de agosto y está dirigida a productores y productoras de PUPAAs habilitadas o en proceso de habilitación. Los proyectos seleccionados podrán acceder a un financiamiento de hasta $2.000.000 para PUPAAs domiciliarias y hasta $4.000.000 para PUPAAs comunitarias, destinado a la compra de herramientas, maquinarias, utensilios y mejoras en los procesos productivos e infraestructura. Más información:

http://www.gba.gob.ar/desarrollo_agrario/dipa/convocatoria

VACACIONES DE INVIERNO: ACTIVIDAD DE HOY VIERNES SUSPENDIDA Debido a las condiciones climáticas que afectan el estado del espacio verde se suspenden las actividades previstas para hoy viernes 24 en la Plaza Marte. Agradecemos la comprensión.

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