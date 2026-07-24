La Buena Noticia: cinco usos de la inteligencia artificial que ya están mejorando la vida de las personas

inteligencia artificial no solo sirve para generar imágenes, escribir textos o automatizar tareas. En hospitales, dispositivos móviles, centros de rehabilitación y sistemas de emergencias, esta tecnología ya se utiliza para analizar grandes cantidades de información, reconocer patrones difíciles de percibir y ofrecer nuevas herramientas a profesionales y ciudadanos. Con motivo del Día de la Inteligencia Artificial, que se conmemora cada 16 de julio, repasamos cinco aplicaciones que muestran cómo esta tecnología puede contribuir a mejorar la salud, la autonomía y la seguridad de las personas.

Detectar señales de cáncer de mama años antes Tres sistemas de inteligencia artificial aplicados al análisis de mamografías lograron identificar señales relacionadas con el cáncer de mama hasta seis años antes de que se produjera el diagnóstico.

El estudio, publicado en la revista científica Radiology, analizó retrospectivamente 88.963 mamografías de más de 31.000 mujeres participantes en programas de cribado en Suecia. Alrededor del 20 % de los futuros casos presentaba puntuaciones elevadas de riesgo seis años antes del diagnóstico.

La IA no diagnosticó por sí sola la enfermedad, pero sí mostró capacidad para señalar mamografías que podrían necesitar una vigilancia adicional.

Los investigadores consideran que estos sistemas podrían funcionar en el futuro como una alerta temprana para recomendar pruebas complementarias. Sin embargo, se trata de un estudio retrospectivo y todavía será necesario validar su funcionamiento antes de modificar los protocolos clínicos.

Transformar señales cerebrales en palabras

Una interfaz cerebro-ordenador desarrollada por investigadores de la Universidad de California en Davis permitió a un hombre con esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA, comunicarse mediante una voz generada a partir de su actividad cerebral.

El sistema utiliza unos pequeños dispositivos implantados en la región cerebral relacionada con el habla. Sus algoritmos interpretan las señales neuronales que aparecen cuando el participante intenta hablar y las convierten en sonidos casi en tiempo real. La demora registrada fue de aproximadamente una cuarentava parte de segundo.

La tecnología también le permitió modificar la entonación, formular preguntas, enfatizar palabras e incluso reproducir melodías sencillas. Una investigación posterior mostró que podía utilizar la interfaz en su domicilio para comunicarse y manejar un ordenador durante periodos prolongados sin la presencia constante de los investigadores.

El avance abre una vía para que personas que han perdido el habla puedan recuperar una comunicación más natural e independiente.

Describir imágenes a personas ciegas

En Madrid, Romeo, un niño ciego de siete años, pudo seguir un partido del Atlético de Madrid desde el estadio con una tableta háptica diseñada para personas con discapacidad visual.

El dispositivo recibe datos de las cámaras del estadio y mueve automáticamente un cursor que representa la posición del balón. Las vibraciones y la narración en directo le permiten sentir con las manos lo que ocurre sobre el terreno de juego.

Anticipar inundaciones y detectar incendios pequeños

Los modelos de inteligencia artificial también pueden analizar datos meteorológicos, imágenes de satélite y registros históricos para ayudar a anticipar fenómenos naturales.

En 2026, Google presentó Groundsource, una metodología que utilizó IA para analizar décadas de informes públicos e identificar más de 2,6 millones de inundaciones históricas en más de 150 países. Con esos datos se entrenó un modelo capaz de avanzar en la predicción de inundaciones repentinas urbanas con hasta 24 horas de antelación. Sus previsiones se han incorporado a Flood Hub, junto con los modelos de inundaciones fluviales.

En el ámbito de los incendios, el proyecto FireSat combina satélites e inteligencia artificial para localizar fuegos en sus primeras etapas. Su satélite piloto ya consiguió detectar incendios pequeños y de baja intensidad que no habían sido identificados por otros sistemas. En julio de 2026 se lanzaron otros tres satélites para ampliar la futura red.

La inteligencia artificial en selección de talento ya es clave para las empresas

En España, la inteligencia artificial ya se está incorporando a distintas fases de los procesos de selección. Puede ayudar a redactar ofertas, localizar posibles candidatos, ordenar currículums, evaluar competencias y automatizar tareas como la programación de entrevistas.

Estas herramientas permiten gestionar más candidaturas en menos tiempo y comparar los perfiles mediante criterios homogéneos. También pueden ofrecer respuestas más rápidas, personalizar las comunicaciones y conectar a cada persona con oportunidades que quizá no habría encontrado por sí sola.

Sin embargo, la IA no elimina automáticamente los prejuicios y puede reproducirlos si utiliza datos sesgados.

Fuente: La Cara Buena del Mundo

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