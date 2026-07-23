Juego Clandestino: detienen a otra mujer que integraba la organización local y niegan la excarcelación a los acusados

La Estación Policía Comunal informa que, en el marco de actuaciones caratuladas “JUEGO CLANDESTINO – FRAUDE EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA – ASOCIACION ILICITA”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 09 del Departamento Judicial Azul, a cargo de la Dra. Laura Margaretic y tras haberse efectivizado con fecha 16/07/2026 un allanamiento a los fines del registro y secuestro en la ciudad de Córdoba Capital, se da cumplimiento además a la detención de una femenina de dicha localidad mayor de edad, la cual formaba parte de la organización delictual, motivo por el cual personal policial de la Estación Comunal Las Flores realiza viaje a los fines de la extradición de la misma, quien en la fecha es indagada en la sede de la Fiscalía interviniente a tenor del artículo 308 del C.P.P.B.A. Finalizada dicha diligencia la misma continúa alojada en dependencia a la espera de cupo alojamiento en Unidad Penal. Por otro lado, y presentadas las apelaciones correspondientes por parte de los defensores las excarcelaciones de los seis detenidos restantes, las mismas fueron denegadas por el Juzgado de Garantías, motivo por el cual también continúan alojados en la Estación Comunal a la espera de cupo en el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires.

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