Federico Izeta: “Son perros asesinos, es la tercera vez que me matan animales…”

Luego de una denuncia aparecida en las redes sociales por parte del damnificado Federico “Colo” Izeta, en el día de la fecha lo invitamos al piso de LA RADIO para que nos de su testimonio en audio de la realidad que se encontró en su chacra.

“No es la primera vez que me sucede. A finales del año pasado fueron dos llamas, luego 3 terneros de 200 kilos, uno lo mataron y a dos los lastimaron. La gente de campo sabe que para voltearlos hay que hacer bastante fuerza, ahora la triste noticia de que antes de ayer me desayuno con un carnero, una oveja y una alpaca macho muertos, no mataron por hambre, sino porque ya son perros asesinos, el tamaño de la mordedura me hace pensar que son perros de peleas porque van directo a la yugular…Esos perros atacan por la noche, lo mío se hizo viral porque dentro del enojo y viendo el tamaño de las mordidas me hace pensar… Al carnero lo mataron y lo dejaron, la oveja la rasguñaron, casi la pelaron, pero también le arrancaron la garganta. Esto no es caza furtiva, no son galgueros, estos son perros asesinos. No me gustaría dar nombres, pero a un vecino mío que compartimos el cuadrado de chacra también tuvo problemas, estoy en Lucangioli entre Martín Fierro y Carramasa (quinta de los bolivianos) recostado sobre la ruta 91…A otro vecino que tenía 30 ovejas se cansó que se las maten, le habían quedado 5 y terminó vendiéndolas…Le quedó el carnero que es muy manso y se va a dormir dentro de la casa… Sobre la calle Caseros entre Lucangioli y Goicochandía hay otro vecino que amaneció con ovejas muertas. Son perros que no se ven de día, los deben largar de noche…Cuando un perro lastima llega a su casa ensangrentado, el dueño está al tanto. Me han escrito en las redes sociales, no estoy de acuerdo tampoco que hay que meterle bala, pero sí que hay que tomar medidas, porque en esa zona de chacras vive gente con familia, veo bicicletas de noche, mamás con chicos, gente joven, no me gustaría dentro de un tiempo por no denunciar esos perros ver otro daño terrible…” Decía.

Sobre la posibilidad de que sea un Puma, dijo: “El puma se lo come, ataca por hambre, no son tampoco, yo he visto pisadas y son de perros grandes. Creo que son tres, uno ataca y otros que muerden, no podemos hablar de perros salvajes como hablamos en el campo que se arman jaurías. No se escuchan ladridos…El animal cuando se hace mañero luego no distingue la maña, cuando se hace peligroso no diferencia nada. Hay casos de gente con esos perros en la casa que una vez atacó a un chico, son perros complicados…Hice la denuncia y nos dijeron que conocen esa problemática y han estado haciendo un seguimiento, se han comunicado conmigo y están en el tema. Mi preocupación va por el lado de que vive gente con familia en esa zona…”

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A FEDERICO IZETA.

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