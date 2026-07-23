Campaña de recolección de firmas para la restitución del tren de pasajeros (abrir link)

El ex concejal y ex trabajador ferroviario invitó a la comunidad florense a sumarse a la campaña virtual de recolección de firmas para pedir la vuelta del servicio de tren de pasajeros Plaza Constitución-Bahía Blanca. «Necesitamos en la República Argentina la restitución urgente del servicio ferroviario de pasajeros de la Línea Roca entre Plaza Constitución, Tandil y Bahía Blanca. Este tren es fundamental para miles de vecinos del interior bonaerense. Su regreso mejoraría la conectividad, brindaría una alternativa de transporte segura y accesible, y favorecería el desarrollo social, educativo, turístico y económico de las localidades que une. Solicitamos a las autoridades nacionales que impulsen las obras y gestiones necesarias para restablecer este histórico servicio lo antes posible», explicó este jueves en FM Alpha. El servicio de pasajeros entre Plaza Constitución y Bahía Blanca permanece suspendido desde 2023 debido al estado de la infraestructura ferroviaria y cuestiones de seguridad. En los últimos años hubo distintos proyectos y reclamos de legisladores y concejos deliberantes para restablecerlo, aunque hasta el momento no se concretó su regreso.

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