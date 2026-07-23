BM – jueves 23 de julio

PROMULGACIÓN DE ORDENANZAS El Departamento Ejecutivo Municipal promulgó, mediante los correspondientes Decretos, las Ordenanzas sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante que a continuación se detallan:

• Ordenanza N° 3697 (Promulgada por Decreto N° 855 del 6 de mayo de 2026) la cual establece el “Régimen de Regularización Tributaria 2026”.

• Ordenanza N° 3698 (Promulgada por Decreto N° 988 del 28 de mayo de 2026) la cual crea el “Programa Sinergia Mayores” – Programa de bienestar integral para mayores de 50 años.

• Ordenanza N° 3699 (Promulgada por Decreto N° 989 del 28 de mayo de 2026) la cual aprueba el Marco Regulatorio Para la Implementación del “Régimen Único de Códigos de Descuento”.

• Ordenanza N° 3700 (Promulgada por Decreto N° 990 del 28 de mayo de 2026) la cual dispone el uso de la leyenda “2026 – Año del 170° Aniversario de la ciudad de Las Flores” en toda documentación legislativa emanada por el Concejo Deliberante durante el año 2026.

• Ordenanza N° 3701 (Promulgada por Decreto N° 991 del 28 de mayo de 2026) la cual autoriza al Departamento Ejecutivo a llamar a licitación pública para la concesión, uso y explotación de un sector del Parque Plaza Montero, ubicado en la zona Este, coordenadas 36° 0’5.88” S; 59° 4’26.15” O, con destino al funcionamiento de emprendimiento gastronómico.

• Ordenanza N° 3702 (Promulgada por Decreto N° 992 del 28 de mayo de 2026) la cual autoriza al Departamento Ejecutivo a llamar a licitación pública para la concesión, uso y explotación de un sector del Parque Plaza Montero, ubicado en la zona Este, coordenadas 36° 0’15” S; 59° 4’21” O, con destino al funcionamiento de emprendimiento gastronómico familiar.

• Ordenanza N° 3703 (Promulgada por Decreto N° 993 del 28 de mayo de 2026) la cual autoriza al Departamento Ejecutivo a llamar a licitación pública para la concesión, uso y explotación de un sector del Parque Plaza Montero, ubicado en la zona Este, coordenadas 36° 0’18.24” S; 59° 4’22.83” O, con destino a la instalación y explotación de un servicio de alquiler de bicicletas y servicios náuticos sin motor.

• Ordenanza N° 3704 (Promulgada por Decreto N° 994 del 28 de mayo de 2026) la cual modifica el Artículo 132° de la Ordenanza N° 3339/2021, el cual establece como corredor de emergencia variantes según el lugar donde se efectúe la problemática.

• Ordenanza N° 3705 (Promulgada por Decreto N° 995 del 28 de mayo de 2026) la cual establece la obligatoriedad de asignar un “Número de Reclamo” y entregar un comprobante (físico o digital) a todo vecino que efectúe una solicitud, queja o reclamo ante el Corralón Municipal, siempre que la naturaleza del pedido requiera un seguimiento administrativo.

• Ordenanza N° 3706 (Promulgada por Decreto N° 1090 del 17 de junio de 2026) la cual convalida el Decreto N°287/2026 (decto-2026-287-e-lasflores-int), en el cual se reconocen los servicios prestados por el Ing. José Alberto Albarello por el periodo comprendido entre el 01/01/1996 y el 28/02/2023.

• Ordenanza N° 3707 (Promulgada por Decreto N° 1091 del 17 de junio de 2026) la cual Crea el fondo Municipal de Asistencia por Problemas de Salud, destinado a brindar ayuda económica extraordinaria a empleados municipales que deban afrontar gastos derivados de situaciones médicas graves o imprevistas.

• Ordenanza N° 3708 (Promulgada por Decreto N° 1092 del 17 de junio de 2026) la cual Compensa los excesos producidos en las partidas de gastos durante la Ejecución Presupuestaria 2025 por un total de $3.157.783,20.

• Ordenanza N° 3709 (Promulgada por Decreto N° 1093 del 17 de junio de 2026) la cual Compensa los excesos producidos en las partidas de gastos durante la Ejecución del Presupuesto 2025 por un total de $266.300.681,96.

• Ordenanza N° 3710 (Promulgada por Decreto N° 1094 del 17 de junio de 2026) la cual se Convalidan los Decretos del Departamento Ejecutivo N°2196 Ampliación y compensación de Recursos y Gastos Afectados Fuente de Financiamiento 133 de Origen Nacional $102.296.537,00, N°2197 Ampliación y compensación de Recursos y gastos Ordinarios Fuente de Financiamiento110 Tesoro Municipal $41.158.619,58, N°2198 Ampliación y compensación de Recursos y Gastos Afectados Fuente de Financiamiento 132 de Origen Provincial $86.217.159,18, N°2199 Ampliación y compensación de Recursos y Gastos Afectados Fuente de Financiamiento 131 de Origen Municipal $281.717.289,62, del año 2025.

• Ordenanza N° 3711 (Promulgada por Decreto N° 1173 del 26 de junio de 2026) la cual se Crea en el Partido de Las Flores el “Banco Municipal de Elementos de Fisiatría y Rehabilitación”, el cual tendrá a su cargo la provisión de elementos ortopédicos con carácter de préstamo de uso gratuito (comodato) y/o donación según corresponda a la necesidad del beneficiario.

• Ordenanza N° 3712 (Promulgada por Decreto N° 1172 del 26 de junio de 2026) la cual se Autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir Convenio de Comodato y Cooperación Institucional con la Firma Andersen S.A., mediante el cual la firma mencionada entrega en comodato un inmueble ubicado sobre Ruta Nac. N°3 con destino al funcionamiento de espacio ferial para la comercialización y promoción de productos locales.

• Ordenanza N° 3713 (Promulgada por Decreto N° 1161 del 24 de junio de 2026) la cual Declara la nulidad parcial del sorteo público llevado a cabo el día 4 de Junio de 2026, en el Salón Rojo Municipal, exclusivamente respecto de la Categoría “e.- SORTEO GENERAL (72 VIVIENDAS)”, en el que debían participar todos los aspirantes a vivienda a los cuales se les había asignado un número comprendido entre el 1000 y el 2038 inclusive y dispone la realización de un nuevo sorteo, a los mismos fines que el anulado, entre todos aquellos aspirantes inscriptos en el Registro Único y Permanente de Demanda Habitacional que se encontraban en condiciones de participar en la Categoría “e.- SORTEO GENERAL (72 VIVIENDAS)” en el sorteo realizado el día 4 de Junio de 2026.

• Ordenanza N° 3714 (Promulgada por Decreto N° 1264 del 14 de julio de 2026) la cual Convalida Contrato entre la Asociación Civil Actividad Laboral Minusválidos Apoyados, CUIT 30-66574419-8 (Taller Protegido ALMA) y la Municipalidad de Las Flores, por el cual, la Asociación citada cede en Comodato o préstamo de uso gratuito un vehículo adaptado para el traslado de minusválidos Marca FIAT, Modelo Ducato 2.5., Diesel Familiar, Motor Marca Fiat No 22092413936222244553, Chasis Marca Fiat No ZFA230000V5430617, Dominio CHQ184, por el término de veintitrés (23) meses contados desde el 1o de febrero de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2027, y con previa inspección realizada por el Comodante y realizada una evaluación favorable se renovara el comodato por veintitrés (23) meses más.

• Ordenanza N° 3715 (Promulgada por Decreto N° 1260 del 13 de julio de 2026) la cual Crea el Programa Municipal de Salud Mental Comunitaria “Saludable-Mente”.

• Ordenanza N° 3716 (Promulgada por Decreto N° 1261 del 13 de julio de 2026) la cual Crea el Programa Municipal de Control y Monitoreo de Agua Potable.

• Ordenanza N° 3717 (Promulgada por Decreto N° 1262 del 13 de julio de 2026) la cual Adhiere a la Municipalidad de Las Flores a la Ley Provincial N° 15.510 la cual establece la creación del Régimen Provincial de Inversiones estratégicas en la Provincia de Buenos Aires y a la Ley Nacional N° 27.802 Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

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