23 de julio de 2026

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A 29 años de la inauguración del monolito a desaparecidos de Plaza Mitre

4 horas atrás Fm Alpha

Con motivo de conmemorarse el próximo lunes 27 de julio el aniversario número 29 del Monolito en Plaza Mitre que recuerda a los desaparecidos de Las Flores, la Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado de Las Flores invita a participar a partir de las 18hs. de las actividades que se realizarán dicho día. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

-Exposición Fotográfica a cargo de Rocío Joanteguy

-Descubrimiento de Placas Conmemorativas donadas por Azul Carrasco

-Acto Conmemorativo

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