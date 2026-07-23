A 29 años de la inauguración del monolito a desaparecidos de Plaza Mitre

Con motivo de conmemorarse el próximo lunes 27 de julio el aniversario número 29 del Monolito en Plaza Mitre que recuerda a los desaparecidos de Las Flores, la Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado de Las Flores invita a participar a partir de las 18hs. de las actividades que se realizarán dicho día. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

-Exposición Fotográfica a cargo de Rocío Joanteguy

-Descubrimiento de Placas Conmemorativas donadas por Azul Carrasco

-Acto Conmemorativo

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