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La Buena Noticia: Mar del Plata se prepara para la 41ra. edición del Festival Internacional de Cine

6 horas atrás Fm Alpha

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) ha revelado la 41.ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se llevará a cabo del 5 al 15 de noviembre, bajo la temática «Donde el cine argentino dialoga con el mundo». Este año, se registraron más de 1.100 películas inscriptas, marcando un aumento del 27% en comparación con la edición anterior. El festival abrirá con un evento oficial el 19 de octubre en el Palacio Libertad, que incluirá un concierto gratuito del compositor Emilio Kauderer, acompañado por la Orquesta Nacional de Música Argentina «Juan de Dios Filiberto». Este repertorio estará dedicado a las bandas sonoras de películas dirigidas por reconocidos cineastas como Juan José Campanella y Adolfo Aristarain. Durante el festival, se otorgarán los Premios Astor Piazzolla a la Trayectoria, donde se homenajeará a la actriz Natalia Oreiro, al director Alejandro Agresti y al compositor Emilio Kauderer por sus contribuciones al cine argentino. Oreiro será reconocida por su carrera multifacética en actuación, música y producción, destacándose en títulos como CleopatraInfancia clandestinaWakoldaGilda, no me arrepiento de este amor y Hoy se arregla el mundo. Además, el festival rendirá tributo al director Héctor Babenco, con motivo de los 80 años de su nacimiento y el décimo aniversario de su fallecimiento. Se proyectarán cuatro de sus obras más emblemáticas: Pixote, At Play in the Fields of the Lord, Corazón iluminado y Mi amigo hindú, junto con un panel que contará con la participación de su familia. El INCAA ha indicado que esta edición del festival ofrecerá una mezcla de cine contemporáneo, patrimonio audiovisual y actividades especiales, además de la participación de figuras prominentes del cine nacional e internacional. El objetivo es fortalecer la posición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata como uno de los eventos cinematográficos más importantes de la región.

Fuente: Cadena 3

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