Juan Saladino y las vacaciones de invierno: «Queremos que haya actividades todos los días»

El director de Cultura municipal habló con la 91.5 sobre los diferentes eventos que tienen lugar en este receso invernal 2026. «Lo importante es que haya actividades todos los días hasta el viernes 31 de julio. Eso lo venimos planeando desde hace un par de años y se está logrando. La gran mayoría con entrada libre y gratuita». El funcionario expresó más adelante que «también se han programado recitales de bandas de rock y obras en el Teatro Español que son aranceladas». Saladino valoró también las visitas a nuestros museos al tiempo que recordó que el viernes 31 se podrá disfrutar de una nueva velada de Folklore para Escuchar. Finalmente, sobre el último Encuentro de Payadores, realizado en el marco de las Fiestas Patronales, el director de Cultura resaltó la importancia de seguir manteniendo nuestras costumbres de la mano de los artistas y poetas populares.

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