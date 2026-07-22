A todo o nada para poder llegar a la final del Pre-Federal 2026

(foto gentileza MedinaSegura-PH) Ferrocarril Roca se la juega esta noche desde las 20hs. en 25 de Mayo ante Argentinos. Con un empate le alcanza para clasificar en un reducto donde el de Las Flores nunca pudo ganar. Se recuperaron y juegan desde el arranque el “Tero” Emmanuel Tus y el delantero montense Enzo Castro. Transmitirá FM ALPHA 91.5.

(Por Flavio Iacomini)

El estadio del “Decano” venticinqueño será el lugar donde la primera división de Ferrocarril Roca pretenderá empatar o ganar para poder ser finalista del torneo de la Federación Bonaerense Pampeana Sub Región Sur, clasificatorio para el Federal del Interior 2026-2027.

Los ferroviarios ganaron por 1 a 0 aquí en Las Flores con el gol del delantero Mauro López en un partido donde hubo cinco expulsados.

Se espera qué en esta revancha, el equipo de nuestra ciudad pueda finalmente conseguir su ansiado pasaporte para pelear por el título de un torneo que esta tarde desde las 15 en Balcarce, tendrá el otro cruce de semifinales entre Ferroviarios de la mencionada ciudad y Ministerio de la Liga de Necochea.

Para el encuentro de esta noche en la ciudad del carnaval, Ferro podrá contar con dos jugadores importantes que acusaron lesiones musculares y ya hoy lucen recuperados.

El D.T Juan Cruz Candina tiene a disposición para su plantilla al mediocampista Emmanuel Tus y al delantero del futbol profesional Enzo Castro, flamante refuerzo que convirtió el segundo gol en Saladillo en la clasificación de Ferro ante Oro verde, victoria que le permitió a los albicelestes llegar a las semifinales.

La terna arbitral para el partido de hoy a las 20, será de la ciudad de Olavarría. El encuentro será trasmitido por la radio de frecuencia modulada FM ALPHA 91.5.

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