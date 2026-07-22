La Escuela de Técnicos de Fútbol «Sergio Batista» reconoció a DT locales

(Por Flavio Iacomini) La Asociación de Técnicos del prestigioso fútbol argentino, a través de su Escuela N°232, que con su nombre honra la figura del ex campeón del mundo Sergio Batista, desembarcó anoche en Las Flores para distinguir al nutrido grupo de alumnos que cursan hoy en distintos niveles la carrera de D.T. vinculada al futbol profesional de nuestro país.

El coordinador Patricio Walsh, de la ciudad de Lobos, fue el encargado de llevar adelante la ceremonia de entrega de diplomas que se realizó en la sede del complejo «Pte. Néstor Kirchner» del ex- country municipal, lugar donde estuvo presente el intendente municipal Fabián Blanstein acompañado del secretario de Deportes de la comuna, Prof. Favio Folini como así también el vicepresidente de la Liga de Futbol Sebastián Lizarraga y la dirigente Claudia Gorosito, integrante de la comisión directiva liguista..

Recibieron su distinción tras cursar el primer año de la carrera: Wendy Molina, Silvio Carpinetti, Patricio Portela, Samuel Macías, Marcelo Abraham, Tomas Díaz y Osvaldo Arrambide.

Tras haber finalizado el segundo año, se destacó a: Guido Izarriaga, Fabricio Pesch, Enrique Urdaniz, Hernán Carballo, Juan Dupoey, Lucio Lauría y Martín Saurel, mientras que Juan Cruz Candina, Luciano Bertamino Valentín Pila y Juan Ignacio Curuchet accedieron a su diploma por cursar el tercer año de un título que en un futuro cercano los habilitará para dirigir futbol profesional y selecciones nacionales tanto en América como en cualquier sitio del mundo.

La cálida y amena jornada concluyó con las palabras de reconocimiento del intendente Fabián Blanstein, hombre estrechamente ligado a la actividad futbolística a lo largo de su vida, quien en su alocución destacó la labor de la Escuela Sergio “Checho” Batista de Lobos como así también la figura de cada uno de los alumnos florenses que eligen formarse y que varios de ellos ya dirigen, en distintas categorías, a los planteles de futbol de los clubes de nuestra ciudad.

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