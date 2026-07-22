Patín Artístico Las Flores: Clara Mendivil, clasificada a la Copa Nacional en San Juan

El pasado martes 21 la profesora Luisina Gioiosa y la patinadora Clara Mendivil se presentaronn en el Gimnasio del Instituto Santa Inés de Turdera, para participar de la fecha de Regional C – Zona 2 . ( Federación Rioplatense, Federación Gran BS As – ADEPA). Clara, realiza su participación en la Categoría GM Avanzado Mayores, logrando en Solo Dance el 3* puesto Medalla de Bronce y en Combinada el 2* puesto Medalla de Plata, obteniendo de esta manera la Clasificación al Nacional «Copa Gonzales Molina» a realizarse en el mes de octubre 2026 en la Provincia de San Juan. «Estamos muy contentos de los logros obtenidos , es un trabajo en equipo, por el cual se viene trabajando desde hace tiempo. Felicitamos a nuestra representante CLARA MENDIVIL y a sus profesores. ¡A seguir trabajando para lo que sigue!», indicó la Prof. Gioiosa.

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