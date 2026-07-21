21 de julio de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

CUF y Hemoterapia Las Flores se unen para una Colecta de Sangre

6 minutos atrás Fm Alpha

Este jueves 23 y viernes 24 de julio, el Centro Universitario Florense (CUF), en conjunto con el Servicio de Hemoterapia de nuestro Hospital, llevará adelante dos jornadas de donación voluntaria de sangre. La campaña se desarrollará en instalaciones de la Terminal de Ómnibus. El jueves la atención será de 10 a 14 horas y el viernes de 8 a 14 horas. Durante ambas jornadas, integrantes del CUF ofrecerán un desayuno a todas las personas que se acerquen a colaborar con la donación. Esta propuesta solidaria se realiza anualmente mediante el trabajo conjunto entre el Centro Universitario Florense y el Hospital Zonal de Las Flores con el objetivo de sensibilizar a la comunidad y fomentar la donación de sangre en nuestra ciudad.

 

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Policiales: recuperan ciclomotor sustraído. Estaba desarmado

22 minutos atrás Fm Alpha

Inseguridad: delincuentes forzan una reja y roban una moto de una casa

3 horas atrás Fm Alpha

BM – martes 21 de julio

3 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

CUF y Hemoterapia Las Flores se unen para una Colecta de Sangre

6 minutos atrás Fm Alpha

Policiales: recuperan ciclomotor sustraído. Estaba desarmado

22 minutos atrás Fm Alpha

Inseguridad: delincuentes forzan una reja y roban una moto de una casa

3 horas atrás Fm Alpha

BM – martes 21 de julio

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.