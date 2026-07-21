CUF y Hemoterapia Las Flores se unen para una Colecta de Sangre

Este jueves 23 y viernes 24 de julio, el Centro Universitario Florense (CUF), en conjunto con el Servicio de Hemoterapia de nuestro Hospital, llevará adelante dos jornadas de donación voluntaria de sangre. La campaña se desarrollará en instalaciones de la Terminal de Ómnibus. El jueves la atención será de 10 a 14 horas y el viernes de 8 a 14 horas. Durante ambas jornadas, integrantes del CUF ofrecerán un desayuno a todas las personas que se acerquen a colaborar con la donación. Esta propuesta solidaria se realiza anualmente mediante el trabajo conjunto entre el Centro Universitario Florense y el Hospital Zonal de Las Flores con el objetivo de sensibilizar a la comunidad y fomentar la donación de sangre en nuestra ciudad.

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