Inseguridad: delincuentes forzan una reja y roban una moto de una casa

Un hecho de inseguridad ocurrió durante este fin de semana en un domicilio ubicado sobre calle Sordeaux entre Alsina y Belgrano. En la filmación se observa a un masculino que se encarga de la sustracción de una moto Honda Tornado 250 (forzando la reja e ingresando a la parte delantera de la vivienda) mientras una segunda persona (aparentemente una mujer) hace de «campana». Cualquier persona que tenga información sobre el paradero del rodado o pueda aportar datos de utilidad puede comunicarse con la Estación Policía Comunal.

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