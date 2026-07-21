BM – martes 21 de julio

EL PAYASO MANOTAS BRILLÓ EN CULTURA EN VACACIONES La sala «Hugo Mario Ianivelli» de la Dirección Municipal de Cultura lució repleta de público en el inicio de actividades programadas por la Secretaría de Educación y Cultura, en el marco del receso. Los más pequeños fueron receptores de un espectáculo que se pudo disfrutar en familia. El payaso “Manotas” llegó a Las Flores y brindó un lindo y colorido espectáculo donde se destacó la interacción del artista Emanuel Lorience con el público. El vestuario, las luces y un escenario “Enrique Muñiz” muy bien ambientado, sirvió para complementar una cálida jornada que hoy tendrá continuidad con una recorrida lúdica en los Museos de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” y el Histórico “Alfredo Román Almada”. En la presentación de ayer por la tarde del Payaso Manotas, el director de Cultura, Juan Bautista Saladino, agradeció a la concurrencia y enumeró en detalles la serie de actividades programadas para estas vacaciones de invierno. Es importante recordar que diariamente habrá distintos encuentros en diferentes escenarios, locaciones y plazas de la ciudad.

PROGRAMA UBA XXI: INSCRIPCIÓN PARA ADELANTAR MATERIAS DURANTE EL SECUNDARIO La Secretaría de Educación y Cultura informa que hasta el 26 de julio se encuentra abierta la inscripción a la materia del 2º cuatrimestre del Programa UBA XXI. En la sede de Las Flores puede cursarse Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (ICSE), que es una de las materias que deben aprobar los interesados en cursar alguna carrera en la Universidad de Buenos Aires. El programa UBA XXI permite adelantar algunas materias durante los dos últimos años del Secundario, cursando las tutorías en nuestra ciudad. Para la inscripción los interesados deben ingresar al sitio web ubaxxi.uba.ar/inscripciones. Por informes dirigirse a la Secretaría de Educación y Cultura en Av. Gral. Paz y Alem, 1er. piso; WhatsApp 2244-464216; mail educacion@lasflores.gob.ar

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTACIONAMIENTO EN COLECTORAS Se recuerda a la comunidad y usuarios que, tal como lo establece la Ordenanza N.º 3571/2024 en su 17° articulo, no está permitido el estacionamiento permanente de camiones, con o sin acoplado, maquinarias de cualquier tipo o cualquier otro vehículo con capacidad de carga superior a 3.000 kg. sobre las colectoras Oeste y Este de la Ruta Nacional N.º 3, en ambos sentidos de circulación y ambas manos, desde calle 25 de Mayo hasta Av. Independencia. En este marco, se informa desde la Subsecretaría de Gobierno que los usuarios podrán permanecer en el lugar el tiempo necesario para la utilización de servicios (gastronómicos, de abastecimiento, reparaciones, etc.), pero no podrán estacionar de manera permanente en los sectores mencionados.

HORARIOS DEL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” EN VACACIONES DE INVIERNO La Secretaría de Deportes informa que durante el receso invernal escolar, comprendido desde el lunes 20 de julio hasta el sábado 1° de agosto, el horario para los nadadores libres en el natatorio climatizado Municipal “Hugo Mauro” serán los siguientes:

Lunes a viernes: de 8 a 13 y de 17 a 22 horas.

Sábado: de 8 a 12 horas.

NEWCOM: +40 Y +60 DE “LAS FÉNIX” SUBCAMPEONAS ARGENTINAS La Secretaría de Deportes destaca la participación de los elencos de “Las Fénix” en el Torneo Argentino Femenino de Newcom, que se desarrolló el pasado fin de semana en Ituzaingó, Corrientes. Las dirigidas por el profesor Aldo Tobio una vez más desplegaron todo su potencial, con pasajes de muy buen juego que les permitieron a las categorías +40 y +60 quedarse con un valioso subcampeonato, mientras que la división +50 ocupó la quinta ubicación. A lo largo del certamen, que reunió a los mejores equipos del país, el nivel de juego fue excelente, donde las florenses fueron protagonistas y dejaron bien alto el nombre de nuestra ciudad.

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