La Buena Noticia: reforman uno de los estadios más importantes del país. Será totalmente cerrado y de los más modernos del continente

La Asociación del Fútbol Argentino mostró los avances de una de sus obras más importantes a nivel local: la remodelación integral del Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, que será la nueva casa de las selecciones nacionales. El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, compartió un video en sus redes sociales en el que recorrió las instalaciones y exhibió el progreso de los trabajos. El proyecto busca adecuar el estadio a los estándares exigidos por la FIFA y la CONMEBOL para convertirlo en el principal escenario de los seleccionados argentinos. Entre las principales obras se encuentra la renovación completa del campo de juego, que contará con césped natural certificado bajo el programa FIFA Quality Programme for Football Turf y la normativa USGA. Además, se instalará un moderno sistema de drenaje, riego automático y carros de iluminación con tecnología LED, utilizados en algunos de los estadios más importantes del mundo para optimizar el mantenimiento del césped. Otro de los cambios más importantes será la incorporación de un nuevo sistema de iluminación inteligente desarrollado por la empresa Sinergia, que reemplazará las antiguas luminarias halógenas por tecnología LED adaptada a los requisitos internacionales. También se trabaja en la cobertura total del techo sobre las tribunas. Las reformas incluyen además la modernización de los vestuarios, las áreas de kinesiología, los 182 palcos, los espacios destinados a la prensa, los pasillos de acceso, los sanitarios, los estacionamientos y los sistemas de incendio, agua y cloacas. En las imágenes difundidas por Tapia también se observa un importante despliegue de maquinaria pesada y obreros trabajando en distintos sectores del estadio.

Fuente: El Cronista

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