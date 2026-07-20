En un nuevo aniversario de la institución, Bomberos Voluntarios agasajó a su personal y presentó nuevo equipamiento

El pasado viernes 17 de julio, en el marco del acto por el 66.º aniversario de la Asociación Bomberos Voluntarios, el presidente de la Comisión Directiva, Raúl Juanateguy, realizó la presentación oficial de dos nuevas incorporaciones para nuestro Cuerpo Activo: una unidad Toyota 4×4 y un gomón semirrígido. Durante el acto también hizo uso de la palabra el Jefe del Cuerpo Activo, Leandro Griffiths, quien recordó con emoción a los fundadores de nuestro cuartel y expresó su agradecimiento a las familias de los bomberos, destacando el acompañamiento y el apoyo constante que brindan a quienes cumplen esta noble vocación de servicio. «Estas adquisiciones representan un importante avance para nuestra institución, fortaleciendo nuestra capacidad de respuesta y permitiéndonos brindar un mejor servicio a toda la comunidad. Agradecemos profundamente a todos quienes, con su compromiso y apoyo, hacen posible el crecimiento constante de nuestra Asociación de Bomberos Voluntarios. ¡Seguimos trabajando para estar cada día mejor preparados al servicio de nuestra comunidad!», indicó la institución en redes sociales.